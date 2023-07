Hinkt Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit und der Digitalisierung international wirklich so deutlich hinterher? Auch der Fachkräftemangel bessert sich nicht. Wie sich das bei den mittelständischen Unternehmen bemerkbar macht, welche Indikatoren dabei an der Börse zu finden sind und welche Möglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate diesbezüglich auf tun, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.