Bonn (ots) -Die Urlaubszeit hat begonnen, und auch in diesem Jahr genießen wieder viele den Luxus einer Kreuzfahrt. Ein Reisetrend, der nach Corona neue Fahrt aufnimmt. Doch: Scheinbare Schnäppchen stellen sich oft als teurer Spaß heraus. Und die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen durch die große Zahl der Traumschiffe sind Themen, die immer wichtiger werden. Für die Dokumentation "AIDA: Die Insider" bei phoenix am Donnerstag um 20.15 Uhr, nahm Autor Marvin Moor die Methoden der sogenannten Kussmundflotte ins Visier. Die Schattenseiten des Kreuzfahrtbooms, Umweltbelastungen, Sicherheitsprobleme und Gesundheitsgefahren, hat Andreas Orth für seinen Film recherchiert: "Achtung Traumschiffe" bei phoenix direkt im Anschluss um 21.00 Uhr.20:15 AIDA: Die InsiderDie Tricks des KreuzfahrtgigantenFilm von Marvin Mohr, ZDF 2023Aufwendig maskiert packen Insider von "AIDA" aus: Auf den Kreuzfahrtriesen werden Reisende systematisch zur Kasse gebeten, damit die Reederei aus Rostock Millionengewinne erwirtschaftet.Schon bei der Buchung wird der teure Tarif dem Kunden als Schnäppchen verkauft. Während der Reise geht der Konzern den Passagieren gezielt an die Kasse. Egal, ob an der Bar, auf Ausflügen oder auf dem Sonnendeck: "AIDA" ist auf maximalen Umsatz getrimmt.Wer die Verführungsmethoden der Kussmundflotte kennt, kann bei seinem Urlaub bares Geld sparen. Denn nicht alles, was "AIDA" seinen Passagieren anbietet, lohnt sich wirklich. Die Insider erklären die teuren Maschen und Geldfallen.Dass auf der "AIDA" nicht mit Bargeld bezahlt werden kann und alles über die Bordkarte geregelt wird, ist kein Zufall. Der Kreuzfahrtriese weiß, wie er Urlaubern das Geld lockermacht."AIDA: Die Insider" ist eine Dokumentation aus dem Inneren des Kreuzfahrtgiganten. Langjährige Mitarbeiter sprechen darüber, wie Kunden gezielt beeinflusst werden. Sie erklären die teuren Verkaufsfallen und zeigen, wie diese gekonnt umschifft werden können.21:00 Achtung TraumschiffeKreuzfahrt-Branche auf neuem KursFilm von Andreas Orth, ZDFinfo 2022Kreuzfahrten boomen wieder. In den Häfen Europas legen sogar mehr Ozeanriesen an als noch vor der Pandemie. Doch die Branche hat auch ihre Schattenseiten. Insider berichten.Umweltbelastungen und Gesundheitsschäden durch Schiffsabgase sind die größten Probleme der Branche. Doch es gibt auch wenig bekannte Sicherheitsrisiken an Bord der Traumschiffe, die für die Touristen im schlimmsten Fall den Tod zur Folge haben.Die Branche steht an einem Wendepunkt: Viele Menschen träumen von einer Kreuzfahrt, aber gleichzeitig sollen weder Umwelt noch Gesundheit leiden. Darauf muss die Branche reagieren.Der Donnerstag bei phoenix im Überblick:20:15 AIDA: Die Insider - Die Tricks des Kreuzfahrtgiganten21:00 Achtung Traumschiffe - Kreuzfahrt-Branche auf neuem KursPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5556667