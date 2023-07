Die Aktien der Deutschen Bank leiden am Mittwoch in einem ansonsten guten Sektorumfeld unter schwindendem Optimismus von Analysten. Kurz nach der Abstufung durch die Societe Generale zum Wochenstart beschäftigt nun die Senkung auf "Market Perform" durch Keefe Bruyette & Woods (KBW) die Anleger.Die Aktien des größten deutschen Bankhauses -0,80% waren am Vormittag mit einem Abschlag von 1,7 Prozent ...

