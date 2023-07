New York (ots/PRNewswire) -Die Kampagne zeigt die neuen Colorways der kultigen TUMI 19 Degree-Kollektion und stellt die Georgica-Kollektion für Frauen vor.Hochauflösendes Kampagnen-Bildmaterial HIERFoto-Credit // TUMIHeute hat die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre Herbstkampagne 2023 mit dem Titel "Essentially Beautiful" vorgestellt. Treffend benannt, schaut die zweiteilige Kampagne unter die Oberfläche und zeigt die wahre Schönheit, die in den Details der TUMI-Produkte liegt, durch kurze Videos, in denen wiederkehrende Mitglieder der TUMI-Crew zu sehen sind: Formel-1-Fahrer Lando Norris, Profi-Fußballer Son Heung-min und die bekannte Singer-Songwriterin und Schauspielerin Reneé Rapp. Im Rahmen der Kampagne wird die neue Georgica-Kollektion für Frauen von TUMI auf den Markt gebracht. Zudem werden saisonale Neuheiten in den kultigen TUMI 19 Degree-Kollektionen der Marke vorgestellt.Die erste Ausgabe von "Essentially Beautiful", in der Norris und Heung-min zu sehen sind, wurde heute veröffentlicht. Sie zeigt, wie präzise Technik uns zu neuen Höhen führt, und hebt die scheinbar kleinen Details hervor, die zu herausragenden Leistungen führen. Die von Georgia Hudson gedrehten Kampagnenvideos zeigen Heung-min und Norris in Aktion zusammen mit Handgepäckstücken aus der TUMI 19 Degree Aluminum-Kollektion und verdeutlichen die Leichtigkeit, mit der sich das von TUMI professionell entworfene Gepäck bewegen lässt. In den von Richard Phibbs aufgenommenen Kampagnenbildern werden Aktentaschen auf Rollen, Handgepäck und Koffer für längere Reisen aus der TUMI 19 Degree-Kollektion gezeigt, deren Schalen aus recyceltem Polycarbonat aus der Industrie und deren Innenfutter aus rPET (recycelten Plastikflaschen) aus dem Endverbraucherbereich hergestellt sind. In dieser Saison bringt TUMI mit neuen Farben und Texturen einen bunten Twist in die Kollektion, darunter Red, Hunter Green, Blush und Deep Plum, zusätzlich zu zwei strukturierten Colorways.Die zweite Ausgabe von "Effortlessly Beautiful", die am 16. August erscheint, zeigt Rapp in kurzen Videovignetten, die das starke und doch sanfte Zusammenspiel der neuen Georgica-Kollektion von TUMI zum Ausdruck bringen. In einem architektonisch schönen, aber schlichten Raum gedreht, stellen das Video und die Bilder diese elegante und leichte Kollektion für die moderne Frau vor. Die Georgica-Kollektion ist aus natürlichem, genarbtem oder glattem Leder gefertigt und umfasst minimalistische Designs, die das Damensortiment von TUMI um eine raffinierte Leichtigkeit bereichern. Die Preise liegen zwischen $195-$795 USD. Mit Silhouetten wie Taschen, Rucksäcken, Laptoptaschen und Crossbodies in Black und Taupe ist die Kollektion lässig schick und behält gleichzeitig TUMIs Hingabe zu Qualität, essentieller Funktion und Vielseitigkeit bei."Bei TUMI finden wir Schönheit in Elementen, die normalerweise nicht als schön gelten, vom sanften Gleiten der Rollen bis zur Widerstandsfähigkeit des 19 Degree-Aluminiums", so Victor Sanz, Creative Director von TUMI. "Durch die Kampagne 'Essentially Beautiful' sehen wir diese Momente auf eine Art und Weise, die sowohl unangestrengt als auch technisch ist und gleichzeitig schön bleibt."Folgen Sie uns, um zu sehen, wie TUMI seine Produkte mit essentieller Schönheit versieht @TumiTravel. Die neuen Herbstkollektionen sind weltweit in den TUMI-Geschäften und auf TUMI.com erhältlich.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI Luxusartikel von Weltklasse für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern sollen. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, als lebenslanger Partner von Menschen, die sich bewegen und ihren Leidenschaften nachgehen, die Reise zu erleichtern. Weitere Informationen über TUMI finden Sie auf: TUMI.comTUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.TUMI MedienkontakteAlexandra GillisPR & Social Manager alexandra.gillis@tumi.com (mailto:alexandra.gillis@tumi.com)TUMINicole Colasanto ncolasanto@weareshadow.com (mailto:ncolasanto@weareshadow.com)SHADOWLogo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/4156166/tumi_logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2150621/Tumi_Son_Heung_Min.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2150622/Tume_f1_driver_Lando_Norris.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-prasentiert-die-essentially-beautiful-kampagne-fur-herbst-2023-mit-den-wiederkehrenden-mitgliedern-der-tumi-crew-lando-norris-son-heung-min-und-renee-rapp-301874841.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051153/100909363