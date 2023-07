© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Unternehmen wappnen sich zunehmend gegen Hacker. Daraus ergeben sich Möglichkeiten für Anleger.

Es sind längst nicht mehr vereinzelte Nerds, die einen immensen Schaden anrichten können, sondern gut aufgestellte Banden der organisierten Kriminalität, die skrupellos die kleinste Sicherheitslücke ausnutzen. Nahezu jedes Unternehmen in Deutschland ist schon einmal Ziel von Hackerangriffen geworden, ergibt eine repräsentative Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom. 2022 entstand dabei ein Schaden von geschätzt 203 Milliarden Euro.

Höhere Investitionen in Cyber-Sicherheit gefordert

Der TÜV-Verband fordert stellvertretend für viele Organisationen gesetzliche Vorgaben und europäische Regelungen, um Sicherheitslücken zügig zu schließen. Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik betont, dass Cyberangriffe mit Ransomware immer noch die größte Bedrohung für Unternehmen und Organisationen darstellt. TÜV-Verbandspräsident Bussmann weist auf die schwerwiegenden Folgen hin: "Dienste von Kunden und Mitarbeitern sind oft nicht erreichbar, die Produktion fällt aus oder sensible Daten werden gestohlen. Seit dem Krieg in der Ukraine verzeichnet Bussmann eine Zunahme der Angriffe in hochsensiblen Bereichen. Cyberangriffe auf Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall "kämen nicht von ungefähr".

Glänzende Aussichten für Cyber Security Aktien

Mit der Anfang Januar verabschiedeten Gesetzesnovelle der EU zur Cybersicherheit sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet die Vorgaben bis Oktober 2024 umzusetzen. Darüber hinaus investieren Unternehmen weltweit Milliardensummen, um sich gegen die aggressiven Attacken krimineller Hackerbanden zu schützen. Laut einer Commerzbank-Umfrage planen 60 Prozent der befragten Unternehmen massive Investitionen insbesondere in Software. Das Schicksal des Automobilzulieferers Continental vor Augen, dem Daten in großem Umfang gestohlen wurden und nach Ablehnung einer Lösegeldzahlung zum Verkauf angeboten wurden, rüsten sich die Konzerne zur Abwehrschlacht.

Erfolgszug Cyber-Security-Aktien startet jetzt.

