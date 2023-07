Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking O¨sterreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.498 Euro, ein Plus von 1034,98 Prozent. +0.35% vs. last gabb, +6.24% ytd, +71.90% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich nachbörslich noch Bawag aufgestockt. Die Ratingagentur Moody's gab bekannt, dass sie das Long-Term Deposit-, Issuer- und Senior- Unsecured-Rating der BAWAG P.S.K. von A2 auf A1 angehoben hat. Moody's hatte am 20. Juni 2023 kommuniziert, die Ratings auf ein mögliches Upgrade zu überprüfen. Das passierte nicht nur bei Bawag, die Aktie ist aber nach der Petrus-Geschichte in einer besonderen Konstelllation. ...

