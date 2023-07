ESAB Corporation (NYSE: ESAB), ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Fertigungstechnologien und Gassteuerungslösungen, und GRI Renewable Industries, ein weltweit führender Hersteller von Komponenten für Windkraftanlagen, sind eine neue Partnerschaft eingegangen, um bei umweltfreundlichen Projekten zusammenzuarbeiten und so ihr gemeinsames Engagement für nachhaltige Unternehmen zu unterstützen. Die Partnerschaft wird die Expertise beider Unternehmen in der Fertigungs- und Windkraftindustrie nutzen, um Initiativen wie den Übergang zu grüner Energie und die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beider Unternehmen voranzutreiben.

ESAB Corporation announced today it has entered a new partnership with GRI Renewable Industries, a global leading manufacturer of wind turbine components. The two companies will collaborate on green projects in support of their mutual commitment to running sustainable businesses, including the transition to green energy and the reduction of each company's environmental footprint. Pictured here: Olivier Biebuyck, President of ESAB Corporation's Fabrication Technology platform; Antonio Barbosa, CEO at GRI Renewable Energy Industries; ESAB Corporation CEO, Shyam P. Kambeyanda. (Photo: Business Wire)