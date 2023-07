Die Netzspeicher sollen dabei helfen, mehr erneuerbare Energie ins Netz integrieren zu können. Fluence wird zwei Batteriespeicherkraftwerke an Tennet liefern. Eines entsteht im Norden, das andere im Süden Deutschlands.Tennet plant neue Netzbooster in Bayern und Schleswig-Holstein. Das teilt der Übertragungsnetzbetreiber mit. Zusammen mit dem Speicherhersteller Fluence habe Tennet einen Vertrag über die Planung, Errichtung und den Betrieb zweier großer Netzspeicher unterzeichnet. An den beiden Standorten in Audorf Süd in Schleswig-Holstein und in Ottenhofen in Bayern kommen Netzbooster mit jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...