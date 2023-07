EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PAION AG FÜHRT ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2023 ERFOLGREICH DURCH



Präsenz des Grundkapitals auf der Hauptversammlung bei rund 16 %

Dr. Karin Louise Dorrepaal für eine weitere Amtszeit zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

Rechtsanwalt Dr. Mirko Sickinger neu in den Aufsichtsrat gewählt Aachen, 12. Juli 2023 - Die PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8K), ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form erfolgreich abgehalten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit verabschiedet. Auf der Hauptversammlung waren rund 16 % des Grundkapitals vertreten. Hinsichtlich der Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Frau Dr. Karin Louise Dorrepaal von der Hauptversammlung für eine weitere Amtszeit zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Des Weiteren hat die Versammlung Herrn Dr. Mirko Jean Sickinger, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Hintergrund ist, dass aufgrund seiner Vorstandstätigkeit die Mitgliedschaft von Herrn Gregor Siebert im Aufsichtsrat ruhte und seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung endete. Mit Ausscheiden von Herrn Siebert aus dem Aufsichtsrat wurde daher eine Position im Aufsichtsrat vakant. Auf der Hauptversammlung gab der Vorstand der PAION AG den Aktionärinnen und Aktionären einen Überblick über die Fortschritte bei der Kommerzialisierung des Produktportfolios und die weitere Umsetzung der Unternehmensstrategie. Dazu erklärt Gregor Siebert, Vorstandsvorsitzender der PAION AG: "Wir bedanken uns bei allen Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Im laufenden Jahr 2023 treiben wir weiter mit großer Motivation die Umsetzung unserer Strategie voran, um die PAION in den nächsten Jahren mit innovativen Produkten wie Byfavo® auf einen nachhaltig profitablen Wachstumspfad zu führen. Mit der Zulassung von Byfavo® für die Allgemeinanästhesie, deren Vermarktung wir aktuell vorbereiten, können wir uns einen weiteren für uns wesentlichen Wachstumsmarkt erschließen." Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde die Baker Tilly Holding GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hauptsitz Düsseldorf, Zweigniederlassung München bestellt. Alle Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung sind in Kürze auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.paion.com/de/medien-investoren/hauptversammlung / einsehbar. Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in der EU/EWR, Japan, China und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. IR-Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen - Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.



