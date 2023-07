Defacto, der französische API-Kreditgeber für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), hat jetzt mit Citi und Viola Credit einen Verbriefungsfonds mit einem Volumen von bis zu 167 Millionen Euro abgeschlossen. Citi wird der vorrangige Kreditgeber des Fonds sein, während Viola Credit sein Vertrauen in Defacto dadurch bekräftigt hat, dass das Unternehmen seine Beteiligung als Mezzanine-Kreditgeber des Fonds fortsetzt. Mit dieser neuen Fazilität kann Defacto sein exponentielles Wachstum mit einer jährlichen Finanzierungskapazität von bis zu 1 Mrd. Euro fortsetzen.

Defacto, Mitte 2021 von Jordane Giuly, Morgan O'hana und Marc Henri Gires gegründet, bietet KMUs in Europa nahtlose und flexible und Sofort-Finanzierungen.

Defacto bietet KMUs seine Kredite über einen eingebetteten Ansatz an. Das API-First-Produkt von Defacto ermöglicht es Drittanbietern wie z. B. B2B-Marktplätzen, Fintechs und anderen digitalen Plattformen, die Defacto-Finanzierungslösung direkt in ihre eigenen Produkte einzubetten. So können KMUs von einer nahtlosen und sofortigen Kreditgewährung profitieren, während Plattformen ihre Differenzierung und Kundenzufriedenheit erhöhen.

In den vergangenen 18 Monaten hat Defacto mehrere Partner wie Malt, Qonto oder Pennylane eingebunden und den Finanzierungsbedarf von 7.000 europäischen Unternehmen aus 5 verschiedenen Ländern in Höhe von 200 Millionen Euro gedeckt.

Für Partner mit begrenzten technischen Ressourcen hat Defacto im Mai 2023 eine Low-Tech-Version seines Produkts Liquid auf den Markt gebracht, die eine einfache und schnelle Einbindung von Defacto ermöglicht.

Der Verbriefungsfonds von bis zu 167 Mio. wird zunächst ein Volumen von 67 Mio. haben, wobei Aufstockungen der Zustimmung des Kreditgebers unterliegen.

Jordane Giuly, Mitgründer und CEO von Defacto, sagte:

"Wir freuen uns, dass wir uns diese Fazilität mit Citi, einer der größten Banken der Welt, sichern konnten, und dass Viola Credit damit sein Vertrauen in das Team, die Strategie und das Produkt von Defacto erneuert hat. Im derzeitigen makroökonomischen Umfeld ist dies ein bedeutender Meilenstein für unser Wachstum mit bestehenden und neuen Partnern und für die Deckung des Finanzierungsbedarfs von Tausenden von KMUs."

Ruthi Furman, Gründerin von und General Partner bei Viola Credit:

"Defacto hat die Nachhaltigkeit seines Geschäftsmodells im Bereich der B2B-Kredite unter Beweis gestellt. Das erst Mitte 2021 gegründete Unternehmen ist schnell gewachsen und hat dabei seine Kosten dank einer starken Fokussierung auf die Automatisierung von Prozessen und Abläufen sowie auf Daten stets unter Kontrolle gehalten. Wir als Viola Credit freuen uns, an dieser neuen Fazilität teilzunehmen, die es Defacto ermöglicht, die eigenen Gesamtfinanzierungskosten zu senken."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230711857396/de/

Contacts:

Morgan O'hana (Mitgründer) morgan@getdefacto.com +33617813367