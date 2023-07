Marktbeiträge zum CO2-Speicherbedarf

Mit seinem Projekt CO2RYLUS beabsichtigt Gas Storage Denmark A/S (GSD), eine Onshore-CO2-Speicheranlage in Stenlille zu errichten, und rechnet damit, ab spätestens 2025 sowohl Injektions- als auch Speicherkapazität für CO2 anbieten zu können. Das Ausbautempo der CO2-Kapazitäten von GSD hängt von der Kundennachfrage ab. Die GSD würde sich daher über Rückmeldungen potenzieller Kunden hinsichtlich des Speicherbedarfs freuen.

Unternehmen, die an einer CO2-Speicherung in Stenlille interessiert sind, werden gebeten, sich an co2rylus@gasstorage.dk zu wenden, um GSD über ihr Interesse zu informieren. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. GSD nimmt voraussichtlich bis mindestens zum 15.August 2023 Beiträge der Marktteilnehmer entgegen.

Über das CO2RYLUS-Projekt

Das CO2-Projekt in Stenlille ist unter dem Namen CO2RYLUS bekannt. Auf der Grundlage kontinuierlicher Untersuchungen des Reservoirs wird eine Speicherkapazität von mindestens 10 Millionen Tonnen CO2 erwartet.

Aufgrund seiner bestehenden Methangas-Speicheranlage in Stenlille hat Gas Storage Denmark mehr als 30 Jahre Erfahrung mit der unterirdischen Speicherung. GSD verfügt folglich über umfassende Kenntnisse des Untergrunds und über gründliche praktische Erfahrungen mit der Sicherheit und Überwachung solcher Anlagen.

Seit Beginn seiner Aktivitäten in Stenlille hat GSD gute Beziehungen zu den Nachbarn, lokalen Interessengruppen und Gemeinden durch einen aktiven Dialog und Transparenz in Bezug auf die Entwicklungspläne gepflegt.

Darüber hinaus ermöglicht die vorhandene Infrastruktur und Organisation eine relativ schnelle Errichtung einer groß angelegten CO2-Speicheranlage in Stenlille.

Ein entscheidender Faktor für die Errichtung eines CO2-Speichers in der Nähe des bestehenden Methanspeichers in Stenlille ist schließlich der Beschleunigungsfaktor. Bei diesem Projekt will Gas Storage Denmark aktiv mit den Partnern in der Industrie zusammenarbeiten, um die Risiken zu verringern, die Einrichtung zu optimieren und die Fristen für CCS-Projekte in Dänemark im Allgemeinen zu verkürzen.

Mit dem CO2RYLUS-Projekt will GSD eine Plattform für Innovation und Beschleunigung der CCS-Technologie in Dänemark schaffen. Diese Plattform soll der Verbreitung und dem Austausch von technischem Know-how über Speicheranlagen sowie von Erfahrungen mit frühen Industriestandards in der integrierten Wertschöpfungskette "vom Schornstein bis in den Untergrund" dienen, um die Entwicklung der Branche zu beschleunigen.

Zu diesem Zweck betreibt Gas Storage Denmark gezielt mehrere Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Einrichtungen und leistet einen aktiven Beitrag zu diesen Projekten.

Für weitere Informationen und/oder eine Interessensbekundung kontaktieren Sie uns bitte unter: co2rylus@gasstorage.dk

Informationen über das Co2rylus-Projekt finden Sie unter: www.gasstorage.dk/co2-storage

