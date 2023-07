Berlin (ots) -



Der Finanzwissenschaftler Rudolf Hickel hat sich für eine Abschaffung des Ehegattensplittings ausgesprochen. "Wer heute am Ehegattensplitting festhält, der konserviert ein Familienmodell, das Frauen diskriminiert, und verhindert deren berufliche Entfaltung", schreibt der Bremer Ökonom und Mitgründer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftswissenschaft in einem Beitrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe). "Dieses Steuerprivileg ist emanzipationsfeindlich", so Hickel. Zur berechtigten Unterstützung von Familien mit Kindern brauche es kein Ehegattensplitting.



Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte vor einigen Tagen die Abschaffung des Splittings gefordert, um mit den frei werdenden Mitteln die Kindergrundsicherung zu finanzieren. Diese Forderung unterstützt Hickel. Der Vorschlag würde der ökonomischen Unterstützung von Kindern in armen Familien und Lebensgemeinschaften diesen.



