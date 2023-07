Yellowknife steht wieder im Mittelpunkt der Goldexploration aber auch mittlerweile für Lithium. Grund genug sich Gold Terra anzuschauen.

Liebe Leserinnen und Leser!

Gold Terra notiert unter dem Symbol YGT an der Börse Toronto und ist ein Brownfield & Greenfield Player mit einer 80.000 Ha bezirksgroßen Landposition im +15 Mio. Unzen Gold im Yellowknife Goldgürtel. Gold Terra exploriert erfolgreich entlang eines Hauptscherungssystems und konzentriert sich auf das hochgradige Con Mine Optionsgelände mit einer früheren Produktion von 6,1 Mio. Unzen Gold mit 16-20 g/t Gold in den Jahren 1938 bis 2003. Das Con Min Optionsgelände ist die Erweiterung von Gold Terra's großem Yellowknife Landbesitz und liegt neben der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories in Kanada.

Das Unternehmen ist kurz vor neuen Entdeckungen nahe den vorhandenen Vorkommen und regional auf dem Trend der beiden höchstgradigen Goldminen in Kanada: Die Giant Mine mit 8,1 Mio. Unzen Gold mit 22g/t Gold und die Con Mine.

Was macht die Firma nun spannend?

Die laufenden Tiefenbohrungen auf der Con Mine sind erfolgreich und man hat sogar sichtbares Gold gefunden bereits mit dem ersten Loch auf dem Con Mine Optionsgelände.

Die Tiefbohrungen sind so angelegt dass man Campbell Shear in ca. 2,1 Km Tiefe mit einem Pilotloch durchschneidet. Danach werden über 5 Winkellöcher gebohrt um systematische Ausfachungen zu bohren die ca. 300m unter den tiefsten Arbeiten der Con Mine liegen um nach hochgradigen Schloten zu suchen.

Das Steichpotenzial liegt bei 70 Km entlang das Yellowknife Goldgürtels. Durch die große Landposition deckt man alles ab und die Goldmineralisierung ist strukturell kontrolliert entlang der Scherzone mit den gleichen Eigenschaften.

Hauptziele sindauf dem Con Mine Optionsgelände die Con Mine in der Tiefe, Yellorex und Kam. Auf dem Nordgürtel sind dies Crestaurum, Mispickel, Sam Otto, & Barney.

Bis heute hat Gold Terra eine Ressource von 1,2 Mio. Unzen Gold in den Nordgürtelvorkommen bestimmt sowie 540.000 Unzen Gold auf dem Con Mine Optionsgelände.

Im November 2021 konnte man ein Optionsabkommen mit Newmont unterzeichnen um die früher produzierende Con Mine zu 100% zu erwerben. Newmont investierte 1,5 Mio. CAD in Gold Terra was ein großer Vertrauensbeweis ist!

Weitere Vorteile sind, dass das Vorkommen im ersten Kilometer zwar refraktionär ist, jedoch ist die tiefer gelegene Mineralisierung frei mahlbar und besitzt sichtbares Gold.

Die entwickelte Infrastruktur im Yellowknife Goldcamp reduziert die Risiken. Die Bohrkosten liegen bei ca. 200 CAD pro Meter all-in nahe der Oberfläche und wird unterstützt durch Straßen, einen Flughafen und Wasserkraftelektrizität. Die Con Mine hat eine Anlage für Reparatur und Ersatzteile auf dem Gelände sowie historische Untertagearbeiten inklusive einem 1.900 m tiefen Robertson Schacht.

Bei so vielen Vorteilen lohnt sich ein Blick auf die Aktie. Diese ist sauber mit dem Markt in die Knie gegangen und bietet nun eine super günstige Einstiegsbasis um 0,10 CAD.

Quelle: Stockcharts.com

Der Chart liegt am Boden und bildet nun einen Boden aus. Bei einer Umkehr ist ein erstes Kursziel bei 0,25 CAD und längerfristig sollte das alte Hoch bei 0,50 CAD möglich sein vor allem wenn der Goldpreis ansteigt.

Ich bin Aktionär des Unternehmens und sehe möglliche fundamentale Wendepunkte in der Publikation der Tiefbohrergebnisse des CMO Vorkommens noch dieses Jahr sowie eine aktualisierte Ressourcenschätzung gefolgt von einer ökonomischen Vorstudie in 2024.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: US6516391066,CA38076F1053,XD0002747026