Das privat finanzierte philanthropische Programm von Rimini Street verfolgt weiterhin das Ziel, die Welt durch Geldspenden, Sachspenden und ehrenamtliches Engagement der Mitarbeiter "zu einem besseren Ort zu machen"

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, feiert seine 500. gemeinnützige Spende, die über sein privat finanziertes philanthropisches Programm, die Rimini Street Foundation, an verschiedene wohltätige Organisationen weltweit geleistet wurde.

Engagement spiegelt die Werte, das Herz und die Leidenschaft der Mitarbeiter von Rimini Street wider

Die Rimini Street Foundation wurde 2015 als formelles Programm gegründet mit dem Ziel, den Gemeinschaften, in denen die Mitarbeiter leben und arbeiten, etwas zurückzugeben. Die Rimini Street Foundation bildet eine zentrale Säule der Werte des Unternehmens der vier C von Rimini Street Company, Clients, Colleagues und Community und beruht auf der gemeinsamen Philosophie seiner Mitarbeiter: "die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben". Um dies zu erreichen, stellt die Rimini Street Foundation Geld- und Sachspenden sowie ehrenamtliches Mitarbeiterengagement zur Verfügung, um dem Gemeinwohl durch Aktivitäten zu dienen, die unmittelbar den Zielgruppen unserer Partnerorganisationen zugutekommen.

Die Rimini Street Foundation wird von einem Lenkungsausschuss mit rotierender Amtszeit geleitet, der sich aus Freiwilligen mit unterschiedlichen Hintergründen und Funktionen innerhalb des Unternehmens zusammensetzt und Wohltätigkeitsorganisationen nach sorgfältiger Prüfung und Untersuchung ihrer jeweiligen Aufgaben und Auswirkungen für eine Partnerschaft auswählt. Sponsoring auf Unternehmensebene wird in einem weiteren Schritt von der Global Ethics Compliance Group des Unternehmens geprüft. Da alle Mittel von Rimini Street, Inc. und seinen weltweiten Tochtergesellschaften bereitgestellt werden, erfüllen die Ausschussmitglieder ihre Aufgaben mit einem hohen Maß an Verantwortung und Integrität, wenn sie Gelegenheiten zur Teilhabe am Unternehmenserfolg prüfen und auswählen.

Außergewöhnliche Programme, die außergewöhnliche Ergebnisse liefern

Die Rimini Street Foundation konzentriert sich nicht allein auf finanzielle Hilfen, sondern auch auf einzigartige Chancen, die Community durch ein besonderes, von Herzen kommendes Engagement zu unterstützen. Von der Bereitstellung von 3D-Druckern für Kollegen zur Herstellung von Masken für Ersthelfer während der Pandemie bis hin zur Einführung des RMNI LOVE Grant-Programms und der Einladung an registrierte Wohltätigkeitsorganisationen, sich einen Teil des Fördergeldes in Höhe von 50.000 US-Dollar zu sichern, um ihre Aktivitäten in ausgewählten Regionen zu unterstützen die Foundation entwickelt sich kontinuierlich weiter, um den aktuellen Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht zu werden, stets im Einklang mit ihren Grundwerten.

Bis heute hat das Unternehmen Millionen von US-Dollar für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in aller Welt, den Schutz wichtiger Wildtiere und die Erhaltung natürlicher Ressourcen bereitgestellt. Und auch darauf ist die Rimini Street Foundation stolz: Ihre Mitarbeiter, die Tausende von gemeinnützigen Arbeitsstunden leisten, um Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu fördern und zu unterstützen, teilen ein Lächeln, einen Händedruck und bleibende Erinnerungen mit Schülern, Senioren, Familien, Ersthelfern, Veteranen und neuen Freunden aus allen Gesellschaftsschichten.

"Es ist eine besondere Ehre, durch die Spenden an der Heilung und Aufrichtung unserer Communitys weltweit mitzuwirken", so Seth Ravin, President und CEO bei Rimini Street. "Ich bin stolz auf unsere Kollegen und ihre Leidenschaft und Bereitschaft, etwas in der Welt zu bewegen."

Die ganz persönliche Dimension der Meilenstein-Spende

Die Einbindung des Engagements der Mitarbeiter macht die Foundation zu einem Pionier in der Branche. Das vierteljährliche Employee Directed Grant Program lädt alle Mitarbeiter dazu ein, ihre bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation für eine Zuwendung durch die Stiftung vorzuschlagen, und bietet so die einzigartige Gelegenheit, eine Vielzahl regionaler Organisationen zu unterstützen, die die Gemeinschaft fördern.

Bei der Bekanntgabe der Employee Direct Grant-Empfänger des zweiten Quartals 2023 erfuhr Kerri Betts vom Global Ethics Compliance Team, dass die von ihr vorgeschlagene Organisation für Familienhilfe, Encompass Ministries, mit Sitz im US-Bundesstaat Georgia, für eine Spende in Höhe von 2.000 US-Dollar ausgewählt wurde.

"Diese Spende berührt mich sehr, da ich selbst einmal Hilfe von Encompass Ministries erhalten habe. Damals machte ich eine schwere Phase in meinem Leben durch und hatte nicht genug zu essen für mich und meine Kinder. Die Wohltätigkeitsorganisation half mir dabei, diese Lücke mit dringend benötigten Ressourcen zu überbrücken, als ich sie am dringendsten brauchte", so Betts. "Mit ihrer Unterstützung bin ich wieder auf die Beine gekommen und seitdem mehrmals zu ihnen zurückgekehrt, nicht als Hilfsempfängerin, sondern als freiwillige Helferin. Die Mittel der Rimini Street Foundation werden anderen helfen, die heute in der gleichen Lage sind wie ich vor einigen Jahren, und sie dabei unterstützen, einen Weg zu Erfolg und Unabhängigkeit zu finden."

Die Vorsitzende des Komitees und Gründerin der Rimini Street Foundation, Janet Ravin, erklärt: "Jede Spende und jede Arbeitsstunde, die wir den von uns unterstützten Gemeinschaften in aller Welt gewidmet haben, war für mich und unsere Kollegen ein ebenso großes Geschenk. Die Geschichte von Kerri ist der Beweis dafür: Wir bekommen viel mehr zurück, als wir geben, und freuen uns auf die nächsten 500 Spenden und die Fortsetzung unserer Mission, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen."

Weitere Informationen über die Rimini Street Foundation und die bisher unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen finden Sie unter https://www.riministreet.com/foundation/. Entwickeln Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen, das seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und in das Gemeinwohl investiert. Besuchen Sie die Karriereseite von Rimini Street unter https://www.riministreet.com/company/careers/.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen optimal zuzuweisen. Bis heute haben sich über 5.100 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus verschiedenen Branchen für Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

