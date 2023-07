Auf der sechsten Weltkonferenz über künstliche Intelligenz (WAIC) haben UNIDO, Huawei und weitere Partner am 6. Juli 2023 offiziell die "Globale Allianz zu künstlicher Intelligenz für Industrie und das verarbeitende Gewerbe" (AIM Global) gegründet. Unter der Führung von UNIDO wird AIM Global öffentliche und private Partner einbinden, um den Einsatz von KI in Industrie und verarbeitendem Gewerbe und damit verbundene Innovationen zu fördern.

Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO, richtete während der Eröffnungszeremonie das Wort an das Publikum der WAIC: "Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, dafür zu Sorge zu tragen, dass die Fortschritte im Bereich der KI in einer Weise erzielt werden, die sicher, ethisch vertretbar, nachhaltig und integrativ ist. AIM Global ist sich der Bedeutung der Überwindung der digitalen Kluft zwischen Nationen und Branchen bewusst und setzt sich dafür ein, dass niemand durch die KI-Revolution zurückgelassen wird. AIM Global wird bei der Gestaltung der KI-Landschaft eine Vorreiterrolle spielen. Lassen Sie uns gemeinsam an einer Zukunft arbeiten, in der KI eine Kraft für das Gute ist, in der ihr Nutzen von allen in Anspruch genommen werden kann und in der Innovationen im Einklang mit unseren gemeinsamen Werten erfolgreich sind."

"Wir sind stolz darauf, ein strategischer Partner von AIM Global zu sein. In enger Zusammenarbeit mit der UNIDO und weiteren Partnern der Allianz wird Huawei die KI so einsetzen, dass sie der Entwicklung der in Industrie neue Impulse verleiht," sagte Vicky Zhang, Vizepräsidentin für Unternehmenskommunikation bei Huawei. Sie fügte hinzu: "Huawei baut ein starkes Fundament an Rechenkapazitäten auf und bringt mehrere große Modellreihen auf den Markt, die für bestimmte Branchen entwickelt wurden. Unser Ziel ist es, KI-Lösungen zu entwickeln, die in allen Branchen noch effizienter eingesetzt werden können und die wissenschaftliche Forschung besser unterstützen."

Die Allianz profitiert von der Arbeit der lokalen Netzwerke und den Erkenntnissen zur Investitions- und Technologieförderung der UNIDO, die den KMU weltweit Unterstützung bieten. Das so gewonnene tiefe Verständnis für die tatsächlichen Herausforderungen der KMU in allen Sektoren wird in die Strategie von AIM Global einfließen, sodass sie ihren Nutzen maximieren kann. Die UNIDO ist bestrebt, wegweisende Initiativen zur Verbesserung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Entwicklung durch den Einsatz von KI voranzutreiben.

AIM Global wird eine Plattform für die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und die Förderung von Best Practices sein. Sie wird vier Schlüsselbereiche zum Ziel haben. Zunächst wird AIM Global die Forschung und Entwicklung von KI-Technologien, insbesondere für die Industrie und das verarbeitende Gewerbe, fördern. Zweitens werden sich die Allianz und ihre Partner für die Entwicklung und Förderung von ethischen Leitlinien beim Einsatz von KI in der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe einsetzen. Diese werden sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Kriterien umfassen. Drittens beabsichtigt die UNIDO mit Unterstützung der Allianz, Regierungen und internationalen Organisationen politische Empfehlungen an die Hand zu geben, bei denen der Einsatz von KI in Industrie und verarbeitendem Gewerbe im Mittelpunkt steht. Dies wird die Entwicklung von nationalen KI-Strategien vorantreiben. Nicht zuletzt wird AIM Global die Übernahme von Best Practices für den Einsatz von KI in Industrie und verarbeitendem Gewerbe fördern.

Huawei wird AIM Global aktiv mit Fallstudien zum Thema industrielle KI-Implementierung unterstützen, Einblicke in seine intensive Forschung und Entwicklung geben und sein globales Expertennetzwerk zugänglich machen.

