Vorla¨ufige Zahlen haben dem Depotwert Perion einen Kursschub verliehen. Das Unternehmen legte am vergangene Woche am Mittwoch Vorab-Zahlen fu¨r das zweite Quartal 2023 vor, die fu¨r den kleinen Run auf die Aktie sorgten. Kein Wunder, denn Perion konnte einmal mehr unter Beweis stellen, dass der hohe Wachstumskurs sich fortsetzt. So stiegen die Umsa¨tze gegenu¨ber dem Vorjahreszeit- raum um rund 20% auf 176 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...