DRESDEN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Ansiedlung modernster Chipfabriken in Deutschland kräftig unterstützt. Jetzt besuchen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) am Donnerstag die Chipfabrik von Infineon in Dresden. Im Mai begann dort der Ausbau eines hochmodernen Halbleiterwerks, im Herbst 2026 sollen die ersten Chips die Anlage verlassen.

Habeck und Baerbock werden nach Unternehmensangaben von Infineon-Vorstandschef Jochen Hanebeck empfangen und besichtigen dann auch den Reinraum. Hier können Halbleiter ohne Kontaminierungen der Bauteile durch Staubpartikel gefertigt werden.

Am Abend will Habeck laut IHK Dresden mit Unternehmerinnen und Unternehmen aus dem regionalen Mittelstand über Energiepolitik, Bürokratieabbau, Fachkräftesicherung und die Subventionierung großer Ansiedlungen sprechen./tam/DP/jha