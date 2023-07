BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

BX Swiss, Hypothekarbank Lenzburg und neon vereinfachen Wertpapierhandel für Privat-AnlegerInnen



13.07.2023 / 07:00 CET/CEST





Die Aufnahme der Hypothekarbank Lenzburg als neue Handelsteilnehmerin bei der Schweizer Börse BX Swiss ermöglicht eine starke Partnerschaft und die Lancierung von «neon invest», der neuen Anlagelösung des Zürcher FinTech-Unternehmens neon. Dessen Angebot trägt wesentlich dazu bei, dass AnlegerInnen einfach und selbstbestimmt investieren können Die Schweizer Börse BX Swiss begrüsst die Hypothekarbank Lenzburg (nachfolgend HBL) als neue Handelsteilnehmerin. Die HBL ist eine Schweizer Universalbank, die im Retail Banking, Hypothekargeschäft, Private Banking und KMU-Geschäft tätig und neben den traditionellen Geschäftsfeldern ebenso als Leaderin im Open Banking und im Banking-as-a-Service Bereich bekannt ist. Seit vielen Jahren verbindet die HBL eine Zusammenarbeit mit dem Zürcher FinTech-Unternehmen neon und ermöglicht den mittlerweile über 160'000 neon-KundInnen eine einfache, nutzerfreundliche und sichere Kontolösung via App. Die Integration der HBL als Handelsteilnehmerin bei der BX Swiss ermöglicht es nun dem bekannten Schweizer FinTech neon, sein Angebot zu erweitern und den neon-App-NutzerInnen den Handel von Wertpapieren anzubieten. Mit dem neuen Angebot «neon invest» haben die neon-KundInnen Zugriff auf eine Vielzahl Schweizer und internationaler Aktien sowie ETFs und können diese einfach und kostengünstig über die BX Swiss handeln. «Wir freuen uns darüber, die HBL als neue Handelsteilnehmerin begrüssen zu dürfen und im Rahmen unserer Partnerschaft mit der HBL und neon einen entscheidenden Beitrag zur Förderung des selbstbestimmten Anlegens von Privat-AnlegerInnen leisten zu können. Als vollregulierte und etablierte Schweizer Börse ist es eines unserer Hauptanliegen, aktiven AnlegerInnen einen vertrauensvollen und sicheren Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio an Finanzprodukten anzubieten und sie im Wissensaufbau zu unterstützen», so Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG. «Wir freuen uns über die neue Kooperation mit der BX Swiss und neon. Für Angebote von Challenger-Unternehmen wie neon können wir dank der Partnerschaft mit BX Swiss eine spannende Alternative zum Wertschriftenhandel über die Schweizer Börse SIX anbieten. Die Anbindung der BX Swiss eröffnet uns und unseren Partnerinstituten Möglichkeiten, von denen auch andere Fintech-Unternehmen profitieren können», sagt Reto Huenerwadel, Bereichsleiter Marktleistungen bei der Hypothekarbank Lenzburg. «Bei neon invest erweitern wir eine etablierte Partnerschaft um eine neue, starke Partnerin. Zusammen schaffen wir im Sinne der KundInnen ein neues, kostengünstiges Schweizer Angebot in einem aktuell stark konzentrierten Markt», so Timo Hegnauer, Head of Investment des Zürcher FinTech-Unternehmens neon. «Wir werden diese starke Zusammenarbeit nutzen und das Produkt in den nächsten Monaten zügig um weitere Titel und Features erweitern». Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.c om Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 40

Email: claudia.ramondetta@bxswiss.com



