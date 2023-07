DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERREFORM - Ökonomen haben die Steuerentlastungspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für Unternehmen als unzureichend kritisiert. So sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Die Richtung stimmt, aber der Impuls ist nicht sehr groß." Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hält die Maßnahmen für "grundsätzlich richtig", schränkt aber ebenfalls ein: "Die Dimension stimmt hingegen nicht." (Handelsblatt)

CDU - Der Sozialflügel der Christdemokraten erwartet eine schnelle, umfangreiche Einbeziehung durch die neu aufgestellte CDU-Spitze und dringt auf eine Schärfung des sozialpolitischen Profils der Partei. "Carsten Linnemann pflegt ein offenes Wort. Für die CDA, den Sozialflügel, wird es wichtig sein, über den Sommer mit ihm und Friedrich Merz zu sprechen, wie sie sich künftig unsere Rolle vorstellen", sagte das CDA-Vorstandsmitglied Dennis Radtke. "Die Defizite beim sozialen Profil müssen angegangen werden", forderte er. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

FINANZSEKTOR - Die deutsche Finanzbranche genießt praktisch kein Vertrauen bei den Bürgern. Von 17 ausgewählten Branchen schenken die Befragten den Unternehmen aus dem Finanzsektor am zweitwenigsten Vertrauen, nur dem Social-Media-Sektor wird noch weniger vertraut. Das zeigt eine weltweite Studie der Kommunikationsagentur Edelmann Smithfield. Nur 40 Prozent der Befragten hierzulande geben an, Unternehmen aus der Finanzbranche im Allgemeinen zu vertrauen, ein Misstrauensvotum, welches noch unter dem globalen Durchschnitt liegt (59 Prozent). (Börsen-Zeitung)

SPARKASSEN - Die Sparkassen wehren sich gegen einen Vorstoß von Verbraucherzentralen, den Verbraucherschutz im Sparkassenrecht der Länder zu stärken. "Starre und kleinteilige Vorgaben in den Sparkassengesetzen, wie sie manche Verbraucherschützer vorschlagen, sind kontraproduktiv", sagte Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Die Verbraucherzentralen in Bayern, Brandenburg und Hessen, die Ende Juni ein Rechtsgutachten vorgestellt hatten, fordern mit Verweis auf die fortgesetzte Schließung von Zweistellen unter anderem, Sparkassen im Sinne einer öffentlichen Grundversorgung zu einer Mindestzahl von Filialen und Bankautomaten zu verpflichten. Auch sollen sie Gelder von Verbrauchern in Höhe der gesetzlichen Einlagensicherung annehmen und verzinsen müssen. Negativzinsen oder ein Tagesgeldzinssatz von null Prozent erfüllten diese Anforderungen nicht. (Börsen-Zeitung)

July 13, 2023 00:51 ET (04:51 GMT)

