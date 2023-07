Nach dem Kurssprung am Dienstag ist die Aktie von Activision Blizzard am Mittwoch wieder etwas zurückgekommen. Die Aktie ging mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 90,00 Dollar aus dem Handel. Im Blickpunkt steht hier weiter die geplante Übernahme durch Microsoft. Zunächst hatte am Dienstag ein Richter in San Francisco den Antrag der US-Regierung abgewiesen, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren.Die US-Aufsichtsbehörde FTC will sich mit der juristischen Niederlage im Streit um den ...

