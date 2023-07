Die erste Versteigerung von Flächen für Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee hat einen Erlös von 12,6 Milliarden Euro erbracht. Erfolgreiche Bieter waren BP OFW Management 1 GmbH und BP OFW Management 3 GmbH sowie die beiden Zweckgesellschaften North Sea OFW N12-1 GmbH & Co. KG und Baltic Sea OFW O2-2 GmbH & Co. KG, die beide TotalEnergies gehören sollen.Versteigert wurden durch die Bundesnetzagentur drei Flächen für Windparks mit einer Leistung von jeweils 2.000 Megawatt in der Nordsee ...

