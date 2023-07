In der modernen digitalisierten Welt ist es für Unternehmen unerlässlich, im Online-Bereich sichtbar zu sein. Dies kann durch die Entwicklung eines Vorab-Zahlen haben dem Wertpapier von Perion einen Impuls gegeben. Der Konzern präsentierte am letzten Mittwoch vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2023, welche ein erhöhtes Interesse an der Aktie weckten. Keine Überraschung, da Perion erneut den fortgesetzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...