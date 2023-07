DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich der Erhebung "Beige Book" der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt. Fünf Bezirke meldeten seit Ende Mai ein leichtes oder mäßiges Wachstum, fünf weitere stellten keine Veränderung fest und zwei meldeten einen leichten und mäßigen Rückgang. Die Preise seien insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegen. Mehrere Bezirke hätten auch eine gewisse Verlangsamung des Anstiegs festgestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 248.000 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.517,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.498,00 +0,3% Nikkei-225 32.376,64 +1,4% Hang-Seng-Index 19.330,36 +2,5% Kospi 2.597,54 +0,9% Shanghai-Composite 3.223,49 +0,9% S&P/ASX 200 7.248,80 +1,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sorgt am Donnerstag an den ostasiatischen und australischen Börsen für Kauflaune. Am Vortag waren die US-Verbraucherpreisdaten für Juni niedriger als erwartet ausgefallen. Das hatte bereits in Europa und an der Wall Street für steigende Aktienkurse gesorgt. Ein deutliches Plus von 1,7 Prozent auf 32.473 Punkte verzeichnet der Nikkei-Index in Tokio. Angeführt werden die Gewinner laut Händlern von Technikwerten. Die weltweit nach den US-Preisdaten sinkenden Renditen lassen dagegen Finanzwerte hinterherhinken. Sony verteuern sich um 2,9 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Conviction Buy" von "Neutral" hochgestuft hat. In Schanghai und Hongkong geht es um 0,9 bzw 2,5 Prozent nach oben. Positiv stimme, dass sich Premierminister Li Quiang am Mittwoch mit Topmanagern der Technologiebranche getroffen habe, was ein Ende der regulatorischen Maßnahmen Pekings gegen den Sektor anzeigen könnte. In Hongkong steigern sich Baidu um 3, Alibaba um 2,5 und Tencent um 2,5 Prozent. In Seoul (+0,9%) hat die Bank of Korea ihren Leitzins unverändert belassen. Dies war erwartet worden. Gefragt sind neben Rohstoff- vor allem Technologiewerte, nachdem die Nasdaq-Indizes im Gefolge der unerwartet tiefen Inflationsdaten überdurchschnittlich zugelegt hatten.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney hat den Vertrag mit CEO Robert Iger verlängert. Der Unterhaltungskonzern teilte mit, dass Iger bis 2026 in seiner Position bleiben wird. Nach Ansicht von Vorstandsmitgliedern gewährleistet dies Kontinuität, während das Unternehmen seine Transformation fortsetzt und nun mehr Zeit für die Planung der CEO-Nachfolge hat. Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 1 Prozent.

Die Aktien von Millerknoll fielen um 5,4 Prozent. Der Möbelhersteller meldete einen Verlust im vierten Quartal des Geschäftsjahres, nachdem der Umsatz erneut gesunken war und die Kosten im Rahmen eines Umstrukturierungsplans gestiegen waren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.347,43 +0,3% 86,01 +3,6% S&P-500 4.472,16 +0,7% 32,90 +16,5% Nasdaq-Comp. 13.918,96 +1,2% 158,26 +33,0% Nasdaq-100 15.307,23 +1,2% 188,16 +39,9% Do Mi Umsatz NYSE (Aktien) 874 Mio 789 Mio Gewinner 2.136 2.280 Verlierer 816 691 Unverändert 84 82

Freundlich - Die unter Erwarten ausgefallene US-Inflation im Juni sorgte für Unterstützung am Aktienmarkt, wenngleich die Indizes im späten Handel etwas von den Hochs zurückkamne. Am Markt wurde mit Blick auf die Preisdaten verstärkt spekuliert, dass nach einer weiteren Zinserhöhung im Juli der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Der Konjunkturbericht Beige Book der Fed stand dieser Sichtweise nicht entgegen. Nvidia stiegen um 3,5 Prozent; der 2016 von Softbank übernommene Chiphersteller Arm möchte Nvidia und Intel (+2,0%) bei seinem geplanten Börsengang als Ankerinvestoren gewinnen, wie die FT berichtete. Dominos's Pizza schossen um 11,1 Prozent nach oben. Der Restaurantkettenbetreiber geht eine globale Kooperation mit dem Fahrdienstvermittler und Essenslieferanten Uber (+0,4%) ein. VMware gewannen 2,8 Prozent. Broadcom (+0,9%) steht kurz vor der EU-Genehmigung für die Übernahme von VMware.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -13,5 4,87 31,8 5 Jahre 4,08 -15,9 4,24 7,7 7 Jahre 3,98 -14,0 4,12 0,5 10 Jahre 3,87 -10,7 3,97 -1,5 30 Jahre 3,95 -5,7 4,01 -1,6

Die Renditen sanken nach den günstiger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten im Juni deutlich, weil im Handel die Erwartung gespielt wurde, dass der Zinserhöhungszyklus seinem Ende nah sein könnte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1146 +0,2% 1,1129 1,1013 +4,1% EUR/JPY 154,31 +0,2% 154,07 154,97 +10,0% EUR/GBP 0,8565 -0,1% 0,8569 0,8546 -3,2% GBP/USD 1,3014 +0,2% 1,2988 1,2887 +7,6% USD/JPY 138,46 +0,0% 138,44 140,71 +5,6% USD/KRW 1.273,90 +0,0% 1.273,60 1.293,03 +1,0% USD/CNY 7,1676 +0,0% 7,1663 7,2059 +3,9% USD/CNH 7,1696 +0,1% 7,1658 7,2065 +3,5% USD/HKD 7,8196 -0,1% 7,8258 7,8267 +0,1% AUD/USD 0,6813 +0,4% 0,6788 0,6680 -0,0% NZD/USD 0,6335 +0,7% 0,6291 0,6197 -0,2% Bitcoin BTC/USD 30.302,14 -0,2% 30.365,41 30.586,48 +82,6%

Der Dollar fiel mit nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen deutlich weiter zurück und auf den tiefsten Stand seit April 2022: Für den Dollarindex ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Euro übersprang im Gegenzug klar die Marke von 1,11 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,01 75,75 +0,3% +0,26 -4,2% Brent/ICE 80,43 80,11 +0,4% +0,32 -3,3%

Die Ölpreise bauten ihre Gewinne in Reaktion auf die Verbraucherpreise aus und marschierten auf die höchsten Stände seit April (WTI +1,5%). Die Aussicht auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels beflügelte, weil damit Rezessions- und Ölnachfragesorgen gedämpft wurden. Daneben stützte auch die Dollarschwäche.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,77 1.956,79 +0,2% +2,98 +7,5% Silber (Spot) 24,17 24,15 +0,1% +0,02 +0,9% Platin (Spot) 960,20 951,50 +0,9% +8,70 -10,1% Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,3% +0,01 +1,0%

Das Gold (+1,4%) profitierte von den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen und der eklatanten Dollarschwäche.

MELDUNGEN SEIT MITWOCH 20.00 UHR

CHINA - Konjunktur

Die chinesischen Exporte sind im Juni abermals gesunken und zwar um 12,8 Prozent nach einem Minus von 7,5 Prozent im Mai. Ökonomen hatten mit einem Minus von 9,2 Prozent gerechnet. Die Importe sanken um 6,8 nach 4,5 Prozent im Mai und damit ebenfalls stärker als mit 4,0 Prozent erwartet.

NORDKOREA

hat eigenen Staatsmedien zufolge erfolgreich seine neue Interkontinentalrakete getestet. Nordkorea bestätigte damit den Raketenstart, den die südkoreanische Armee am Mittwoch gemeldet hatte.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 3,50 Prozent gelassen.

USA/CHINA

Hacker aus China sind nach Angaben des Softwareriesen Microsoft in E-Mail-Konten mehrerer westlicher Regierungseinrichtungen eingedrungen. Der in China ansässige Akteur, den Microsoft als Storm-0558 bezeichnet, habe sich Zugriff auf E-Mail-Konten von 25 Organisationen einschließlich Behörden verschafft. "Wir gehen davon aus, dass dieser Gegner sich auf Spionage konzentriert - sowie auf das Erlangen von Zugang zu E-Mail-Systemen zum Sammeln von Geheiminformationen." Ziel der Attacken wurde offenbar auch das US-Außenministerium, auch wenn Microsoft das Ministerium nicht explizit aufführte.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken wird am Donnerstag zum zweiten Mal binnen eines Monats mit dem höchsten Außenpolitiker Chinas, Wang Yi, zusammentreffen. Es wird ein Treffen am Rande von Gesprächen des südostasiatischen Staatenbundes Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta geben.

AMAZON

geht gerichtlich gegen seine Einstufung als bedeutende Internetplattform durch die EU-Kommission vor. Ein Konzernsprecher erklärte, Amazon habe bereits eine Klage bei der EU-Justiz gegen die Entscheidung eingereicht. Amazon steht auf einer Liste von 19 Internetplattformen, die nach dem Willen der EU-Kommission im Rahmen des Gesetzes für Digitale Dienste (DSA) künftig einer verschärften Kontrolle unterliegen sollen.

