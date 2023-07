DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

BASF hat nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch im zweiten Quartal den Ausblick für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Niedrigere Preise und Mengen sowie negative Währungseffekte belasteten zuletzt. Der Umsatz war niedriger als von Analysten im Durchschnitt erwartet, er sackte den überraschend vorgelegten Eckdaten zufolge voraussichtlich um ein Viertel auf 17,31 Milliarden Euro ab. Das EBIT vor Sondereinflüssen beläuft sich auf 1,007 Milliarden Euro, ein Rückgang um 57 Prozent. Für das Geschäftsjahr rechnet BASF nun mit einem Umsatz in der Spanne von 73 bis 76 Milliarden Euro. Bisher wurden 84 bis 87 Milliarden Euro erwartet. Für das EBIT vor Sondereinflüssen peilt der Konzern nun 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro an. Hier hatte BASF bisher 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro erwartet.

Nachfolgend die Vorab-Quartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro)

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 17.305 -25% 19.355 -16% 22.974 EBIT vor Sondereffekten 1.007 -57% 1.018 -56% 2.339 EBIT 974 -59% 1.003 -57% 2.350 Ergebnis vor Steuern k.A. -- 975 -63% 2.658 Ergebnis nach Steuern/Dritten 499 -76% 729 -65% 2.090 Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,80 -65% 2,31

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

10:00 DE/Fielmann AG, HV

10:00 DE/Südzucker AG, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

British American Tobacco: 0,5772 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,1% gg Vq/ k.A. gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+0,5% gg Vj Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -14,2 Mrd GBP zuvor: -15,0 Mrd GBP Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-1,9% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,2% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 248.000 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 16.141,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.517,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.501,00 +0,4% Nikkei-225 32.394,06 +1,4% Schanghai-Composite 3.228,66 +1,0% Hang-Seng-Index 19.325,51 +2,5% +/- Ticks Bund -Future 132,02 +5 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 16.023,00 +1,5% DAX-Future 16.131,00 +1,2% XDAX 16.027,35 +1,3% MDAX 27.951,82 +2,3% TecDAX 3.180,51 +1,8% EuroStoxx50 4.360,46 +1,7% Stoxx50 3.935,50 +1,4% Dow-Jones 34.347,43 +0,3% S&P-500-Index 4.472,16 +0,7% Nasdaq-Comp. 13.918,96 +1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,97% +97

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird über der 16.000er-Marke erwartet, die er am Vortagesnachmittag überwunden hatte. Die Freude über die etwas niedriger als gedachte US-Inflation im Juni dürfte noch den Rest der Woche für Entspannung insbesondere bei zinssensitiven Aktien sorgen. Gestützt wurde die Zuversicht nach dem Rückgang der US-Kerninflation auf 4,8 Prozent auch durch das am Mittwochabend vorgelegte "Beige Book" der Fed. In dem Wirtschaftsbericht ist von insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegenen Preisen, teils auch verlangsamt steigenden Preisen die Rede. Eine ungünstige Nachricht für die Weltkonjunktur ist der scharfe und stärker als erwartete Rückgang der Exporte Chinas um 12,4 Prozent im Juni. Auch die Importe sanken stärker als gedacht. Für konjunktursensitive Aktien könnte das im Tagesverlauf eher eine Belastung sein. Zudem seien sie schon angeschlagen nach der gesenkten Prognose von BASF vom Vorabend. Für die Hoffnung auf ein Ende der globalen Zinserhöhungsrunden sind solche schlechten Nachrichten aber gute Nachrichten.

Rückblick: Sehr fest - Nach einer zuvor bereits freundlichen kam es nach den unter der Erwartung ausgefallen US-Verbraucherpreisen und damit einhergehend deutlich sinkenden Marktzinsen am Nachmittag zu weiteren Käufen. Tagessiegeren waren Rohstoffwerte, deren Subindex um 3,7 Prozent vorrückte. Auch Technologieaktien (+2,6%) gehörten zu den Favoriten, nachdem sich die Analysten von Jefferies positiv zum Halbleitersektor geäußert und unter anderem Infineon (+3,2%) und STMicro (+4,8%) auf "Hold" von "Underperform" hochgestuft hatten. Künstliche Intelligenz (KI) dürfte ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach höherwertigen Logic-Wafern sein und damit für die Umsätze von ASML (+3%) und ASM International (+6,5%), so Jefferies in der Analyse. Positiv aufgenommen wurden die Verhandlungen von Thales (+3%) über den Kauf von Cobham Aerospace Communications. Einige Aktien aus dem Flugliniensektor gaben nach einer pessimistischen Studie der Deutschen Bank deutlicher nach, beispielsweise Air France (-3,8%) und IAG (-2,3%).

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Der DAX eroberte die Marke von 16.000 Punkten zurück. Continental legten um 1,2 Prozent zu nach ersten Eckpunkten für das Geschäft im zweiten Quartal, die mit Blick auf die Marge zunächst verschreckten, doch versöhnte ein bestätigter Ausblick für die Sparte Automotive. Immobilienwerte wie Vonovia und LEG legten um 5 bzw. 6 Prozent zu. Sie profitierten als besonders zinsreagible Aktien von den gesunkenen Marktzinsen. In der dritten Reihe schossen About You um 36 Prozent nach oben. Der Online-Modehändler überraschte im zurückliegenden Quartal ergebnisseitig positiv. Im Fahrwasser ging es für Zalando um gut 10 Prozent aufwärts. United Internet verteuerten sich um 5,9 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Redburn Atlantic und Fresenius Medical Care (FMC) um 4,6 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

XETRA-NACHBÖRSE

BASF wurden nach der Ausblicksenkung (s.o.) bei Lang & Schwarz 4,5 Prozent niedriger gestellt. Südzucker wurden 1 Prozent fester gehandelt. Das Unternehmen hatte einen deutlichen Ergebnisanstieg in Aussicht gestellt. Nach einer Abstufung durch Jefferies büßten SMA Solar 1 Prozent ein.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die unter Erwarten ausgefallene US-Inflation im Juni sorgte für Unterstützung am Aktienmarkt, wenngleich die Indizes im späten Handel etwas von den Hochs zurückkamne. Am Markt wurde mit Blick auf die Preisdaten verstärkt spekuliert, dass nach einer weiteren Zinserhöhung im Juli der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Der Konjunkturbericht Beige Book der Fed stand dieser Sichtweise nicht entgegen. Nvidia stiegen um 3,5 Prozent; der 2016 von Softbank übernommene Chiphersteller Arm möchte Nvidia und Intel (+2,0%) bei seinem geplanten Börsengang als Ankerinvestoren gewinnen, wie die FT berichtete. Dominos's Pizza schossen um 11,1 Prozent nach oben. Der Restaurantkettenbetreiber geht eine globale Kooperation mit dem Fahrdienstvermittler und Essenslieferanten Uber (+0,4%) ein. VMware gewannen 2,8 Prozent. Broadcom (+0,9%) steht kurz vor der EU-Genehmigung für die Übernahme von VMware.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -13,5 4,87 31,8 5 Jahre 4,08 -15,9 4,24 7,7 7 Jahre 3,98 -14,0 4,12 0,5 10 Jahre 3,87 -10,7 3,97 -1,5 30 Jahre 3,95 -5,7 4,01 -1,6

Die Renditen sanken nach den günstiger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten im Juni deutlich, weil im Handel die Erwartung gespielt wurde, dass der Zinserhöhungszyklus seinem Ende nah sein könnte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1141 +0,1% 1,1129 1,1119 +4,1% EUR/JPY 154,43 +0,2% 154,07 153,91 +10,0% EUR/CHF 0,9647 -0,1% 0,9654 0,9662 -2,5% EUR/GBP 0,8566 -0,0% 0,8569 0,8559 -3,2% USD/JPY 138,61 +0,1% 138,44 138,42 +5,7% GBP/USD 1,3007 +0,1% 1,2988 1,2991 +7,5% USD/CNH 7,1751 +0,1% 7,1658 7,1695 +3,6% Bitcoin BTC/USD 30.309,34 -0,2% 30.365,41 30.709,36 +82,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar fiel mit nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen deutlich weiter zurück und auf den tiefsten Stand seit April 2022: Für den Dollarindex ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Euro übersprang im Gegenzug klar die Marke von 1,11 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,91 75,75 +0,2% +0,16 -4,4% Brent/ICE 80,37 80,11 +0,3% +0,26 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bauten ihre Gewinne in Reaktion auf die Verbraucherpreise aus und marschierten auf die höchsten Stände seit April (WTI +1,5%). Die Aussicht auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels beflügelte, weil damit Rezessions- und Ölnachfragesorgen gedämpft wurden. Daneben stützte auch die Dollarschwäche.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,61 1.956,79 +0,0% +0,82 +7,3% Silber (Spot) 24,19 24,15 +0,2% +0,04 +1,0% Platin (Spot) 959,80 951,50 +0,9% +8,30 -10,1% Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,1% +0,00 +1,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold (+1,4%) profitierte von den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen und der eklatanten Dollarschwäche.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CHINA - Konjunktur

Die chinesischen Exporte sind im Juni abermals gesunken und zwar um 12,8 Prozent nach einem Minus von 7,5 Prozent im Mai. Ökonomen hatten mit einem Minus von 9,2 Prozent gerechnet. Die Importe sanken um 6,8 nach 4,5 Prozent im Mai und damit ebenfalls stärker als mit 4,0 Prozent erwartet.

NORDKOREA

hat eigenen Staatsmedien zufolge erfolgreich seine neue Interkontinentalrakete getestet.Nordkorea bestätigte damit den Raketenstart, den die südkoreanische Armee am Mittwoch gemeldet hatte.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 3,50 Prozent gelassen.

USA - Konjunktur

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich der Erhebung "Beige Book" der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt. Fünf Bezirke meldeten seit Ende Mai ein leichtes oder mäßiges Wachstum, fünf weitere stellten keine Veränderung fest und zwei meldeten einen leichten und mäßigen Rückgang. Die Preise seien insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegen. Mehrere Bezirke hätten auch eine gewisse Verlangsamung des Anstiegs festgestellt.

USA/CHINA

Hacker aus China sind nach Angaben des Softwareriesen Microsoft in E-Mail-Konten mehrerer westlicher Regierungseinrichtungen eingedrungen. Der in China ansässige Akteur, den Microsoft als Storm-0558 bezeichnet, habe sich Zugriff auf E-Mail-Konten von 25 Organisationen einschließlich Behörden verschafft. "Wir gehen davon aus, dass dieser Gegner sich auf Spionage konzentriert - sowie auf das Erlangen von Zugang zu E-Mail-Systemen zum Sammeln von Geheiminformationen." Ziel der Attacken wurde offenbar auch das US-Außenministerium, auch wenn Microsoft das Ministerium nicht explizit aufführte.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken wird am Donnerstag zum zweiten Mal binnen eines Monats mit dem höchsten Außenpolitiker Chinas, Wang Yi, zusammentreffen. Es wird ein Treffen am Rande von Gesprächen des südostasiatischen Staatenbundes Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta geben.

FRAPORT

Die Erholung des Luftfahrtverkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Juni stabil fortgesetzt. Rund 5,6 Millionen Fluggäste nutzten den Rhein-Main-Hub, ein Plus von 11,3 Prozent gegenbüber 2022. Von den Passagierzahlen im Juni 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 15,6 Prozent entfernt. Das Frachtaufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung rückläufig und lag mit 160.047 Tonnen um 4,6 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

SOFTWARE AG

Der Finanzinvestor Silver Lake hat seinen Anteil weiter ausgebaut auf 71 Prozent einschließlich angedienter Aktien. Aktionäre haben noch fünf Tage Zeit, um ihre Aktien zum Angebotspreis von 32,00 Euro anzudienen. Silver Lake bekräftigte, dass ein Beherrschungs- und bzw. oder Gewinnabführungsvertrag zur Finanzierung des Übernahmeangebots nicht erforderlich sei.

SÜDZUCKER

erwartet nach einer weiterhin positiven Entwicklung auch im zweiten Geschäftsquartal 2023/24 einen deutlichen Ergebnisanstieg gegenüber dem Vorjahresniveau. Dieser werde maßgeblich durch das Segment Zucker getragen. Südzucker erzielte ein (EBITDA) von 230 Millionen Euro und erwartet für das Geschäftsjahr 2023/24 weiterhin ein EBITDA zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro nach 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

CROPENERGIES

erwartet für das zweite Geschäftsquartal einen deutlichen Rückgang von Umsatz, EBITDA und operativem Ergebnis. Die Südzucker-Tochter verwies auf normalisierte Preise für nachhaltig erzeugtes Ethanol sowie niedrigere Produktions- und Absatzmengen aufgrund planmäßiger Wartungsstillstände. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Für das Geschäftsjahr 2023/24 prognostiziert Cropenergies einen Umsatzrückgang auf 1,27 bis 1,37 Milliarden Euro von 1,49 Milliarden. Das operative Ergebnis soll bei 95 bis 145 (Vorjahr: 251) Millionen Euro liegen.

AMAZON

geht gerichtlich gegen seine Einstufung als bedeutende Internetplattform durch die EU-Kommission vor. Ein Konzernsprecher erklärte, Amazon habe bereits eine Klage bei der EU-Justiz gegen die Entscheidung eingereicht. Amazon steht auf einer Liste von 19 Internetplattformen, die nach dem Willen der EU-Kommission im Rahmen des Gesetzes für Digitale Dienste (DSA) künftig einer verschärften Kontrolle unterliegen sollen.

CARREFOUR

übernimmt von der belgischen Einzelhandelsgruppe Louis Delhaize die Marken Cora und Match in Frankreich. Dafür zahlt der Einzelhandelskonzern 1,05 Milliarden Euro.

