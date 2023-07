Die wegen teurer Energiekosten und hoher Steuern befürchtete Deindustrialisierung in Deutschland ist nach den Worten von Ifo-Präsident Fuest bereits im Gange. "Wir beobachten in einer Reihe von Industrien, darunter mit Chemie und Auto in zwei Schlüsselbranchen, einen Abbau", sagte Fuest. Die Automobilindustrie schrumpfe bereits seit mehreren Jahren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...