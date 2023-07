© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Wall Street-Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und sehen ein hohes Kurspotenzial. Wer den chinesischen E-Autobauer jetzt wie hoch auf den Schild hebt .

Goldman Sachs hat die Coverage von Xpeng mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und erwartet einen Kurssprung von mehr als 20 Prozent für die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Das Zwölf-Monats-Kursziel für die in den USA gelisteten Xpeng-Aktien (ADRs) haben die Goldmänner auf 18,10 US-Dollar festgelegt. Das entspricht einem Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem gestrigen Nasdaq-Schlusskurs von 14,97 US-Dollar.

"Kurzfristig erwarten wir, dass die Auslieferungen des Unternehmens mit der Markteinführung des neuesten G6-Modells wieder an Fahrt gewinnen und sich die Margen aufgrund des höheren Auslieferungsvolumens in Verbindung mit sinkenden Batteriepreisen verbessern werden", so Goldman in einer Mitteilung.

Und weiter: "Wir glauben, dass der Markt das Potenzial des G6 noch nicht vollständig erkannt hat, da er unter vergleichbaren Modellen an erster Stelle steht und unserer Meinung nach das wettbewerbsfähigste Produkt ist, das XPeng bisher auf den Markt gebracht hat."

Der G6 von Xpeng ist ein elektrisches SUV-Coupé, das dem Tesla Model Y Konkurrenz machen soll. Während das Model Y über ein 400-Volt-Bordnetz verfügt, kann der G6 mit einer 800-Volt-Architektur aufwarten. Damit sind theoretisch doppelt so hohe Ladeleistungen möglich. Neben Xpeng setzen unter anderem Porsche, Kia, Hyundai und Audi auf die neue 800-Volt-Schnellladetechnik.

Vergangene Woche gab Xpeng bekannt, dass seine Auslieferungen nach mehr als einem Jahr des Rückgangs wieder gestiegen seien. Das Unternehmen gab an, im zweiten Quartal 2023 23.205 Autos ausgeliefert zu haben, was einem Anstieg von 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Damit übertraf Xpeng seine eigene Auslieferungsprognose von 21.000 bis 22.000 Einheiten.

Die Aktie von Xpeng hat sich seit Jahresbeginn bereits um rund 50 Prozent erholt. Am Dienstag legte die Aktie nach dem bullishen Kommentar von Goldman um mehr als fünf Prozent zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion