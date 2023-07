Die von den regionalen Notenbanken befragten Personen aus der Wirtschaft erwarten in den kommenden Monaten generell ein langsames Wachstum der grössten Volkswirtschaft der Welt.Washington - Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat nach Einschätzung der US-Notenbank etwas Fahrt aufgenommen. Die wirtschaftliche Aktivität habe seit Ende Mai leicht zugenommen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book). In fünf Distrikten der Notenbank habe es leichte Zuwächse gegeben, während die wirtschaftlichen Aktivitäten in weiteren fünf...

