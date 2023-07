Münster (ots) -BabyOne, Omnichannel-Unternehmen für Baby und Kleinkindbedarf mit über 100 Filialen in der DACH-Region wagt den Schritt ins Unterhaltungsfernsehen: Dr. Anna Weber und Dr. Jan Weischer, Geschwister und Co-CEOs des Familienunternehmens, nehmen bei dem RTL-Format "Undercover Boss" teil. Sie machen auf die attraktiven Arbeitsplätze in den über 100 Filialen des Franchise Unternehmens aufmerksam, die derzeit schwer zu besetzen sind. Ausgestrahlt wird die Folge am Montag, den 17. Juli 2023 um 20:15 Uhr bei RTL.Als erstes Unternehmer-Geschwisterpaar stellen sich Anna Weber und Jan Weischer dem Undercover-Experiment. Jan Weischer erklärt: "Wir sind immer offen für Neues und testen gerne ungewöhnliche Wege." Im Fokus der Geschwister: Der Fachkräftemangel im stationären Handel, von dem auch BabyOne betroffen ist. "RTL hat eine große Reichweite und wir können darüber viele unserer potenziellen Mitarbeitenden ansprechen. Deswegen wollten wir genau dort trommeln, wo die Menschen unterwegs sind. So können wir zeigen, wie toll die Jobs in unseren Filialen sind. Eine Stellenanzeige alleine reicht heute nicht mehr aus", ist Anna Weber überzeugt.2021 haben Anna Weber und Jan Weischer die Geschäftsführung des Franchise Unternehmens BabyOne übernommen und traten damit in die Fußstapfen ihrer Eltern. Mit über 100 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, rund 1400 Mitarbeitenden in der gesamten Franchise-Organisation und einem Jahresumsatz von rund 250 Mio. Euro ist BabyOne der führende Händler für Baby- und Kleinkindbedarf.TV als Marketingkanal hochrelevantÜber die mehr als 100 stationären Fachgeschäfte und den Online-Shop (https://www.babyone.de/) bedient BabyOne jährlich über 3,3 Millionen Kund:innen. Darüber hinaus hat BabyOne eine starke Social Media Präsenz, allein auf Instagram zählt der Account 120 Tausend Follower:innen. Auch auf TikTok ist das Unternehmen aktiv. Anna Weber und Jan Weischer bespielen intensiv ihre persönlichen Profile auf der Business-Plattform LinkedIn und haben allein dort 30 Tausend Follower:innen. Doch neben Social Media ist auch TV für BabyOne als Recruiting- und Marketingkanal hochrelevant, das ergab eine TV-Testkampagne im Januar 2023.Mit der TV-Präsenz in "Undercover Boss" bei RTL möchten Anna Weber und Jan Weischer eine hohe Reichweite und Awareness bei ihren Zielgruppen schaffen, sowohl bei Kund:innen als auch bei potenziellen Mitarbeitenden. In der RTL Real Life Doku besuchen die Geschwister getarnt als Kandidaten einer fiktiven TV-Show fünf BabyOne Fachmärkte in Berlin, Hamburg, Kamen und Köln. Durch das Umstyling nicht wiederzuerkennen, müssen die Geschwister sich in den Fachmärkten in den Bereichen Kasse, Verkauf und Lager bewähren und lernen ihr eigenes Familienunternehmen auf diese Weise aus einer ganz neuen Perspektive kennen. "Es war nicht einfach, in eine komplett andere Rolle zu schlüpfen, inklusive falscher Haare und falscher Zähne", erzählt Anna Weber. "Doch wir sind mutig zu allen Schritten bereit, um unser Unternehmen weiter erfolgreich zu machen."Sendetermin:Montag, den 17. Juli 2023 um 20:15 Uhr bei RTLÜber BabyOneBabyOne ist seit über 30 Jahren der führende Omnichannel-Anbieter für Baby- und Kleinkindprodukte im Franchisesystem in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet werdenden und jungen Familien eine weitreichende Produktpalette aus Eigen- und Fremdmarken sowie individuelle Serviceangebote - vor Ort, in einem der 28 Eigenmärkte oder 76 Franchisemärkte sowie digital über den BabyOne Online-Shop. BabyOne wird als inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation von Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer geführt. Das Unternehmen beschäftigt über 1.400 Mitarbeitende in der Zentrale, den Eigen- sowie Franchisemärkten. Die BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH hat ihren Sitz in Münster.Pressekontakt:Vera VaubelVaubel MedienberatungTelefon: +49-160-8472068E-Mail: medienberatung@vaubel.deJohanna SchüttlerPresse BabyOneTelefon: +49 (251) 7887-106E-Mail: johannaschuettler@babyone.deOriginal-Content von: BabyOne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51455/5557013