Gemessen an den Kursniveaus aus dem Jahr 2021 summieren sich die Verluste in der Spitze auf rund 73 Prozent. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass der Aktienkurs von Vonovia in der aktuellen Marktphase trotz schlechter Nachrichten nicht maßgeblich nach unten ausbricht. Den Stifel-Analysten zufolge droht dem deutschen Immobiliensektor "ein langer Hangover statt einer zivilisierten After-Show-Party", nachdem die durch immer günstigere Finanzierungskonditionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...