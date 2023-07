Was hat den plötzlichen Anstieg ausgelöst? Am Mittwoch verzeichnete die Aktie von About You eine beeindruckende Rallye. Das Wertpapier des Online-Bekleidungshändlers stieg am frühen Nachmittag um beachtliche 32,50 Prozent auf einen Preis von 5,80 Euro (Stand: 12.07.2023, 13:45 Uhr). Das ist das erste signifikante Aufwärtssignal der Aktie seit vielen Monaten, trotz eines beträchtlichen Kursanstiegs bleibt sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...