Sehr geehrte Damen und Herren, Varta konnte am Tag nach seiner Jahreshauptversammlung an den Börsen etwas zulegen. Die Aktie stieg zeitweise deutlich um mehr als 1,10 % und überstieg somit beeindruckend die Marke von 20 Euro. Der Blick auf den Tag der Hauptversammlung ist in Vorausschau durchaus relevant. Reaktionen zur Hauptversammlung bei Varta Die Hauptversammlung selbst brachte allerdings nicht nur positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...