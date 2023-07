Unternehmen arbeiten gemeinsam an Software für Biotech- und Pharmaunternehmen, um schneller bessere Behandlungen für Patienten zu entwickeln

SALT LAKE CITY, TORONTO und MONTRÉAL, July 13, 2023bekanntgegeben, die als PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity) durchgeführt wurde. Recursion kündigte außerdem Pläne an, die Entwicklung seiner KI-Grundlagenmodelle für Biologie und Chemie zu beschleunigen, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA optimiert und über NVIDIA-Cloud-Dienste an Biotechnologieunternehmen vertrieben werden sollen.



"Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA repräsentiert zwei erstklassige Unternehmen, die sich zusammentun, um bei der Lösung einer der schwierigsten Herausforderungen der Welt, der Arzneimittelforschung, zu helfen", so Dr. Chris Gibson, Mitbegründer und CEO von Recursion. "Mit unserem leistungsstarken Datensatz und den beschleunigten Rechenkapazitäten von NVIDIA beabsichtigen wir, bahnbrechende Grundlagenmodelle in der Biologie und Chemie in einem Umfang zu schaffen, wie es sie im biologischen Bereich noch nie gegeben hat."

Recursion plant, seinen riesigen proprietären biologischen und chemischen Datensatz, der mehr als 23 Petabyte und 3 Billionen durchsuchbare Gen- und Verbindungsbeziehungen umfasst, zu nutzen, um das Training von Basismodellen auf der NVIDIA DGX Cloudfür eine mögliche kommerzielle Lizenz/Veröffentlichung auf BioNeMo, dem Cloud-Service für generative KI in der Arzneimittelforschung von NVIDIA, zu beschleunigen. NVIDIA wird auch bei der Optimierung und Skalierung von Foundation-Modellen von Recursion helfen, indem es den NVIDIA KI-Stack und die Expertise von NVIDIA im Bereich des Full-Stack-Computings nutzt. BioNeMowurde Anfang des Jahres als Cloud-Service für generative KI in der Arzneimittelforschung angekündigt und bietet Tools zur schnellen Anpassung und Bereitstellung domänenspezifischer, hochmoderner biomolekularer Modelle in großem Maßstab über Cloud-APIs. Recursion beabsichtigt, diese Software zur Unterstützung seiner internen Pipeline sowie seiner derzeitigen und zukünftigen Partner zu verwenden.

"Generative KI ist ein revolutionäres Werkzeug zur Entdeckung neuer Medikamente und Behandlungen", so Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Weltklasse-Team von Recursion, das mit NVIDIA DGX und NVIDIA KI-Software Pionierarbeit in der digitalen Biologie und Chemie leistet, um die Entwicklung der weltweit größten biomolekularen generativen KI-Modelle und die Medikamentenentwicklung für Biotech- und Pharmaunternehmen zu beschleunigen."

Mit der kürzlichen Übernahme von Valence Discoveryzielt Recursion darauf ab, die Entwicklung neuer Technologien für die Biopharmabranche zu beschleunigen und gleichzeitig den Zugang zu Modellen in großem Maßstab zu demokratisieren, die bei der Entdeckung von Medikamenten maximale Wirkung haben.

