Carrefour erwirbt die Marken Cora und Match in Frankreich von der Louis Delhaize-Gruppe für einen EV von 1,05 Mrd. $Enel verkauft ein Portfolio von vier in Betrieb befindlichen PV-Anlagen in Chile für insgesamt 550 Mio. $ an SonnedixEnel verkauft 50% von Enel Green Power Australia an Inpex für rund 400 Mio. EuroJulius Baer führt Gespräche mit Interessenten über den Verkauf von Kairos BASF senkt nach schwachem Quartal Prognosen für das Gesamtjahr(siehe unser e-mail vom 06.07. "rmr ***BAS/EVK*** Chemie vor weiteren Gewinnwarnungen") Deutsche Bank sortiert die Privatkunden neu (HB und FAZ) DHL Group investiert eine halbe Milliarde Euro in Lateinamerika Delignit AG: Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von EUR 8 Mio. vollständig platziert Fielmann-Gruppe erwartet ...

