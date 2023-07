Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut. Ausschlaggebend dafür war der deutlich schwächere Dollar, der sich seit den US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag auf dem Weg nach unten befindet. Aus technischer Sicht konnte Brent dadurch einen wichtigen Widerstand überwinden.Laut den jüngsten Zahlen ist die Teuerungsrate in den USA im Juni auf 3,0 Prozent, und damit zum zwölften Mal in Folge, gefallen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Inflation von ...

