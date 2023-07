DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE forciert Einsatz Künstlicher Intelligenz und integriert OpenAI (ChatGPT) in Plattform

Idstein (pta/13.07.2023/09:00) - * Vernetzung von menschlichen Service-Agenten und Künstlicher Intelligenz (AI) zur effizienten, qualitätsorientierten Verarbeitung komplexer Serviceanfragen * Bereits sieben AI-Module für die ESM-Plattform-Kunden verfügbar * AI-Expertise und -Integration sind zentraler Teil der Serviceware-Expansionsstrategie

Idstein, 13. Juli 2023Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) forciert ihre seit ihrem Börsengang konsequent umgesetzten Aktivitäten bei der Einbindung von Künstlicher Intelligenz (AI) in digitale Serviceprozesse weiter. Ab sofort ist die OpenAI (ChatGPT)-Lösung Teil der einzigartigen, modularen Serviceware-ESM-Plattform. Durch die Integration von OpenAI kombiniert Serviceware menschliche Service-Agenten als Anlaufstelle für komplexere Kundenanfragen mit Künstlicher Intelligenz. Dabei bindet Serviceware OpenAI so ein, dass ausschließlich der plattformeigene Wissenspool für den Service bei komplexen Sachverhalten genutzt wird und damit höchste Qualitätsstandards gesichert werden. Der unsachgemäße Gebrauch von schützenswerten Daten kann gleichzeitig auf diese Weise ausgeschlossen werden, da kein unkontrollierter Zugriff auf externe Informationsquellen erfolgt, die z.B. potentielles geistiges Eigentum Dritter sind.

Mit dem neuen AI-Modul adressiert Serviceware den Bereich zwischen vollautomatisierter Bearbeitung von Anfragen, wie sie mit dem Serviceware Solution Bot möglich ist und dem individuellen Servicemanagement durch menschliche Service-Agenten. Serviceware-Kunden können das zusätzliche AI-Modul in einer Paketlösung erwerben, die noch drei weitere AI-Module umfasst und beispielsweise die automatisierte Klassifizierung von Kundenanfragen ermöglicht. Das Ergebnis ist ein weiter erhöhter Automatisierungsgrad digitaler Serviceprozesse, bei gleichzeitig hoher Lösungsqualität und einem optimalen Individualisierungsgrad des Servicemanagements.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Dass AI einer der Game Changer bei Serviceprozessen sein wird, hat Serviceware sehr frühzeitig erkannt und den Einsatz Künstlicher Intelligenz zu einem zentralen Bestandteil seiner Wachstumsstrategie gemacht. Entsprechend haben wir direkt nach unserem Börsengang ein eigenes AI-Kompetenzzentrum ins Leben gerufen, arbeiten mit einer renommierten Hochschule auf dem Gebiet bereits langjährig zusammen und haben zahlreiche AI-Module in unsere ESM-Plattform integriert. Ich sehe uns hier nach wie vor als Vorreiter. Unsere Stärke im AI-Bereich ist ein Grund für die hervorragende Marktposition von Serviceware und damit punkten wir bei bestehenden und neuen Kunden weltweit. Die nun erfolgreich umgesetzte Integration von OpenAI in unsere ESM-Plattform ist ein weiterer Meilenstein und zeigt in vorbildlicher Weise, wie in besonderen Servicesituationen durch die Vernetzung Künstlicher Intelligenz mit individuell agierenden Service-Agenten die besten Ergebnisse effizient und auf gleichbleibend hohem Niveau erzielt werden können."

Über Serviceware

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes, Serviceware Financial, Serviceware Resources, Serviceware Knowledge und Serviceware Performance. Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services. Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.serviceware-se.com.

