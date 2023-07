Die Analysten der Baader Bank sind bullish auf A1 Telekom Austria. In einem Research Update vergeben sie eine Kauf-Empfehlung mit Kursziel 9,64 Euro und meinen: "Der zentrale Punkt, den es in den kommenden Monaten zu verfolgen gilt, ist die Ausgliederung der Tower-Aktivitäten. Die neue Telekom Austria mit einem EV von 4 Mrd. Euro (wenn wir von einem EV von 3 Mrd. Euro für A1s Towerco ausgehen) wird heute nur mit dem 2,5-fachen ihres EBITDA bewertet. Die Gruppe bleibt unterbewertet und wir halten an unserer starken Kaufempfehlung fest."

Den vollständigen Artikel lesen ...