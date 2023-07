Zürich (ots) -K-Businesscom AG Schweiz, der führende Anbieter von ICT-Lösungen, -Dienstleistungen und Digitalisierung in der DACH-Region, freut sich, seine strategische Partnerschaft mit Anapaya, einem SCION-Technologieanbieter, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur die Expansion von K-Businesscom AG in der Schweiz vorantreiben, sondern auch die Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen stärken.Durch den Einsatz der SCION-Technologie von Anapaya hat K-Businesscom AG Schweiz seine Fähigkeiten weiter verbessert und baut auf sein schnelles Wachstum und seine Expansion. K-Businesscom AG Schweiz bietet umfassende End-to-End-Lösungen für Unternehmen jeder Grösse in der Schweiz und in ganz Europa. Seit der Integration in die CANCOM Gruppe (https://newsroom.cancom.de/news/k-businesscom-wird-teil-der-cancom-gruppe/) hat K-Businesscom AG Schweiz eine bedeutende Expansion erfahren, unter anderem durch die Übernahme von Belsoft Infortix AG, einem Schweizer IT-Unternehmen, das auf Infrastruktur-, Sicherheits- und Cloud-Lösungen spezialisiert ist.Mit jahrelanger Erfahrung als Anbieter im Gesundheits- und Sozialwesen versteht K-Businesscom AG Schweiz den Wert von Cybersicherheit und Resilienz in der heutigen vernetzten Welt. Stephan Ging, Chief Sales Officer, betont die entscheidende Bedeutung der Konnektivität im Gesundheitswesen: "Im Gesundheitswesen geht es nicht mehr um Unannehmlichkeiten, sondern um den Unterschied zwischen Leben und Tod. Deshalb entsprechen unsere ICT-Infrastruktur- und Sicherheitslösungen den höchsten Standards und erfordern eine extrem robuste Konnektivität. Die SCION-Lösungen von Anapaya erfüllen diese Anforderungen und mehr."Martin Bosshardt, CEO von Anapaya, erkannte die einzigartigen Vorteile von SCION für das Gesundheitsnetzwerk und betonte die wichtigen Elemente zur Verbesserung der Cybersicherheit: "SCION führt mit der Immunität gegen Routing-Angriffe, DDoS-Schutz und sofortigen Failover-Lösungen neue Elemente in die Cybersicherheit ein. In Kombination mit Geo-Fencing und einer beispiellosen Pfadkontrolle ist es kein Wunder, dass Netzwerkexperten zu SCION wechseln."K-Businesscom AG Schweiz wird eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von IKT-Sicherheit und -Lösungen für das Gesundheits- und Sozialwesen spielen, insbesondere bei der Beschleunigung der Kundenintegration in den kürzlich eingeführten HIN-Vertrauensraum (HVR) (https://www.hin.ch/blog/hin-vertrauensraum-scion/), ein von SCION betriebenes privates Internet für die HIN-Gemeinschaft. K-Businesscom ist mit seiner Expertise in den Bereichen Cybersicherheit, Projektumsetzung, Test und Neukonfiguration in der Lage, alle Aspekte dieser transformativen Initiative zu unterstützen."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Anapaya, um das Schweizer Gesundheits- und Sozialwesen zu unterstützen", sagte Stephan Ging, Chief Sales Officer von K-Businesscom. "Diese Partnerschaft bietet innovative Ansätze für Konnektivität und Sicherheit, und wir freuen uns darauf, diese gemeinsam zu erforschen."Martin Bosshardt zeigte sich begeistert und fügte hinzu: "Geschätzte Partner, wie K-Businesscom, zu gewinnen, stärkt die Mission unseres Unternehmens. Wenn Branchenführer das Potenzial und die Leistungsfähigkeit von SCION erkennen, zeigt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Team freut sich sehr über die jüngste Zusammenarbeit mit K-Businesscom."Über Anapaya SystemsAnapaya Systems AG ist ein Schweizer Unternehmen, dessen Ziel es ist, ein internationales Ökosystem aufzubauen, das SCION-basierte Dienste für eine zuverlässigere, sicherere und stabilere Netzwerkerfahrung bietet. Unsere Lösungen bieten Unternehmen rund um den Globus eine Möglichkeit, geschäftskritische Daten sicher und transparent über das Netzwerk zu transportieren und Informationen zwischen Unternehmensstandorten, vertrauenswürdigen Partnern und Cloud-Anbietern zu senden. Wir sind bei Anapaya Systems AG, Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich, Schweiz, ansässig und werden durch Martin Bosshardt (CEO) und Samuel Hitz (CTO) vertreten.Über K-Businesscom AG Schweizist Teil der K-Businesscom AG Gruppe mit Sitz in Wien und spricht mit seinen innovativen Lösungen Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie Unternehmen unterschiedlicher Grösse und Branchen - etwa auch aus dem Finanzdienstleistungssektor - an.Seit Juni 2023 ist die K-Businesscom AG als Member of CANCOM Group ein maßgeblicher Teil eines internationalen Leading Digital Transformation Partner mit über 5.600 Mitarbeiter:innen an rund 80 Standorten und ein Key-Player im DACH-Raum. Mit langjähriger Kompetenz für Technologie und zertifiziertem Know-how für Collaboration, Netzwerk und IT-Technologie agiert KBC als Consulter, Umsetzungspartner, Managed Service Partner und Digital Business Engineer. Kombiniert mit Technologien und Services zahlreicher internationaler Hersteller wie beispielweise Cisco, Microsoft, HPE oder AWS. Das Unternehmen entwickelt auch eigene Softwarelösungen und Plattformen für neue Geschäftsmodelle mit seinen Kund:innen. Als Digital Maker denken die KBC Mitarbeiter:innen dabei immer end-to-end. Durch die Kapsch-Wurzeln verbindet K-Businesscom 130 Jahre Innovationskraft mit der Erfahrung als Marktführer für Netzwerk, Data, IT, Security, Collaboration und Managed Services. Das Cyber Defense Center sorgt für 24/7 Schutz vor Cyberangriffen und die KBC gestaltet Cloud Transformation, Smart Spaces und hybride Offices. Die Mitarbeiter:innen der K-Businesscom sind überzeugt davon, dass digitale Technologien Werte schaffen, Umwelt schützen und unseren Lebensstandard verbessern können. Mit ihrer Digitalisierungskompetenz will KBC daher in den kommenden Jahren einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung europäischer Datenökonomie leisten.K-Businesscom AG GJ 22/23: rd. 520 Mio. Euro, 1.622 MACANCOM-Gruppe GJ 2022: 1,3 Mrd. Euro, 4.000 MAÜber CANCOMAls Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt.Über HINHealth Info Net AG (HIN) schützt Patientendaten in der digitalen Welt. Für das Gesundheitswesen in der Schweiz ist HIN der Standard für sichere Kommunikation und den vertrauenswürdigen Umgang mit sensiblen Daten. HIN wurde 1996 auf Initiative der FMH und der Ärztekasse gegründet. Seither vernetzt HIN die Fachleute im Gesundheitswesen auf einfache, sichere und persönliche Art und Weise.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:K-Businesscom: Stephan Ging, CSO stephan.ging@k-business.comAnapaya Systems: Martin Bosshardt, CEO martin.bosshardt@anapaya.netOriginal-Content von: Anapaya Systems AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082819/100909441