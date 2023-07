HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bewertung der Papiere von Rational beim Kursziel von 630 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Großküchenausrüster biete ein "Erfolgsrezept zum rationalen Preis", schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Jahresende dürfte man das obere Ende der selbst gesteckten Ziele erreicht haben. 2024 drohe dann aber angesichts höher Vergleichswerte eine Abschwächung des Wachstums./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 07:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2023 / 07:39 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007010803