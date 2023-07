Hamburg/Köln/Frankfurt (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender ntv und die FMH-Finanzberatung verleihen heute den "Finanz-Award 2023". 43 Unternehmen aus dem Finanzsektor sichern sich die renommierte Auszeichnung, die in diesem Jahr zum elften Mal verliehen wird (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests und www.disq.de).Die Award-Kategorien decken die Bandbreite der Finanzbranche ab. In die Preisträgerliste tragen sich im Bereich Geldanlage etwa Bigbank AS und in den Bereichen Gehalts- bzw. Geschäftsgirokonten unter anderem Comdirect und Deutsche Bank ein. In der Kategorie Kreditkarten kann zum Beispiel Santander überzeugen. In den Bereichen Bausparkassen und Baufinanzierung werden etwa Signal Iduna Bauspar und Deutsche Bausparkasse Badenia bzw. BBBank und Interhyp ausgezeichnet. In der Kategorie Ratenkredite sichert sich unter anderem Deutsche Skatbank den Award; bei den Depotbanken sind Comdirect und Scalable Capital führend.Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Verbraucherinnen und Verbraucher sollten bei ihrer Entscheidung verlässliche Anbieter präferieren. Die FMH-Analyse identifiziert jene Unternehmen, die im Bereich Zinsen oder Leistungen überzeugen - und zwar nicht mit Aktionsangeboten, sondern längerfristig." Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Allen Preisträgern des Finanz-Awards ist gemein, dass sie sich durch leistungsstarke Produkte und zugleich einem überdurchschnittlichen Service auszeichnen."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: "Die unabhängigen und objektiven Ergebnisse sorgen für Transparenz im Finanzbereich. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Award somit von hohem Nutzwert und eine konkrete Hilfe bei der Finanzentscheidung."Die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierten Konditionen und Service von Finanzunternehmen und deren Produkten. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die Leistungen von 355 Anbietern aus dem Finanzsektor in zwölf großen Produktbereichen, wie Geldanlage, Ratenkredit oder Baufinanzierung. Die Besten wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen, der verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Online-Service-Analysen umfasste. Die Auswertung umfasste über 2.650 Konditionen-Datensätze und mehr als 1.300 Servicekontakte.PREISTRÄGER FINANZ-AWARD 2023Produktbereiche/Preisträger (alphabetisch)GehaltskontenBBBank, C24, Comdirect, PSD Bank NürnbergGeschäftskontenCommerzbank, Deutsche Bank, FYRST, N26Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Festgeld)1822direkt, Abcbank, Bank11, Bigbank AS, Consorsbank, Crédit Agricole, Estably, Ford Bank, GEFA BANK, Merkur Privatbank, Openbank, pbb direkt, Quirion, Scalable Capital, TF Bank, Trade Republic, WeltsparenBaufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen)BBBank, Comdirect, Commerzbank, Degussa Bank, Dr. Klein, ING, Interhyp, PSD Bank NordBausparkassenDeutsche Bausparkasse Badenia, Signal Iduna Bauspar, Schwäbisch Hall AGDepotbanken1822direkt, Comdirect, Scalable Capital, SmartbrokerAktien-Sparpläne1822direkt, Comdirect, Scalable Capital, SmartbrokerCrypto-SparpläneComdirect, Scalable CapitalETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker)Comdirect, flatex, Scalable Capital, INGRatenkreditDeutsche Bank, Deutsche Skatbank, EthikBank, norisbankKreditkartenBank Norwegian, Hanseatic Bank, Santander, TF BankRobo-AdvisorEvergreen, Growney, QuirionVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMHPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/5557062