Berlin (ots) -Nervenkitzel pur im aktuellen Micky Maus Magazin! Ab dem 21. Juli sind Donald Duck und Co. auf spektakulärer Schatzsuche kreuz und quer durch Deutschland.Im Club der Milliardäre wird über einen legendären Römerschatz berichtet. Er soll irgendwo in Deutschland vergraben sein. Diese Nachricht befeuert den immerwährenden Konkurrenzkampf zwischen Dagobert Duck und Klaas Klever. Wer entdeckt als erster das Gold des Augustus? Auch die Panzerknacker wittern ihre Chance. Die turbulente Jagd nach dem Römerschatz führt von München über Berlin, Hamburg und Köln bis in den Teutoburger-Wald zum Hermannsdenkmal. Wer wählt wohl das beste Verkehrsmittel, um der heißen Spur zu folgen ...?Während alle dem Ruf des Goldes hinterher hetzen, erliegt Donald den kulinarischen Angeboten am Wegesrand. Doch sein geschäftstüchtiger Onkel Dagobert lässt ihm kaum Zeit für den Genuss von Currywurst oder Franzbrötchen.Der Comicspaß im Micky Maus Magazin 16 (EUR 4,50) ist ab dem 21.07.2023 im Handel erhältlich und auch im Egmont Shop www.egmont-shop.de.Für Interviews mit unserem Micky-Maus-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Für die Vermarktung des Micky Maus-Magazins ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paersold@egmont.de.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100909449