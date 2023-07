EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond führt SAP S/4HANA bei Libri ein



13.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond führt SAP S/4HANA bei Libri ein Umfassendes Consulting-Projekt zur Modernisierung der ERP-Landschaft

Libri löst Eigenentwicklung ab und setzt auf Prozess-Standardisierung

Großauftrag über mehrere Jahre für q.beyond Köln, 13. Juli 2023 - Libri, führender Buch-Großhändler Deutschlands und Bindeglied zwischen Verlagen und Handel, setzt künftig auf SAP S/4HANA als zentrales ERP-System. Das Unternehmen mit mehr als 4.000 Handelskunden aller Größenordnungen löst damit unter anderem sein eigenentwickeltes, Oracle-basiertes System ab und profitiert zukünftig von der Leistungsfähigkeit der neuesten SAP-Generation. Für die Einführung hat Libri die q.beyond AG beauftragt, die über weitreichende Erfahrung bei der Implementierung von SAP-Lösungen und ausgewiesene Handelsexpertise verfügt. "Mit q.beyond lagen wir von Anfang an auf Augenhöhe und hatten beispielsweise schon in der Angebotsphase eine übereinstimmende Vorstellung von der gesamten Projektgrößte, so Maurice Friedrichs , CIO von Libri. "q.beyond hat sich bereits vorab ein genaues Bild von dem Vorhaben verschafft und gezeigt, dass sie eine Menge Erfahrung bei der Einführung von SAP-Lösungen im Retail-Sektor mitbringt." Standardisierung, Harmonisierung und Echtzeitauswertungen Das Projekt ist bereits gestartet. In einem ersten Schritt werden in den kommenden Monaten die Voraussetzungen geschaffen, um die Module für die Finanzbuchhaltung und das Controlling (FI/CO) aus dem jetzigen SAP R/3 System nach S/4HANA zu überführen. In weiteren Implementierungsschritten werden sukzessive die Beschaffungs-, Bestands-, Abrechnungs- und Vertriebsprozesse aus der eigenentwickelten Lösung auf SAP S/4HANA übertragen. Ziel von Libri ist es, die eigenen Geschäftsprozesse weiter zu standardisieren und zu harmonisieren. Künftig wird der Großhändler mit S/4HANA beispielsweise in der Lage sein, Echtzeitauswertungen - etwa bei Einkaufsentscheidungen - zu treffen oder auch Verlage und Händler schneller in seine Systeme zu integrieren. Die vollständige Ablösung der bisherigen ERP-Landschaft ist bis Anfang 2026 geplant. "Libri als weiteren Kunden für unsere SAP-Services zu gewinnen, freut uns besonders, denn wir können hiermit erneut unsere weitreichende Handelsexpertise unter Beweis stellen und den Großhändler so umfassend bei der Digitalisierung seiner Geschäftsprozesse unterstützen", sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. "Der Auftrag von Libri belegt, dass q.beyond eine der ersten Adressen ist, wenn es um die Einführung von SAP-Lösungen im Handel geht." Unternehmensprofil der Libri GmbH

Die Hamburger Libri-Gruppe ist der führende Buchgroßhändler in Deutschland (Barsortiment) und Europa. Mit seinen Dienstleistungen sichert Libri die kurzfristige Verfügbarkeit nahezu aller deutschsprachigen und vieler internationalen Buchpublikationen in jeder Buchhandlung, stationär und online. Im Dienst der deutschen Buchbranche ermöglicht Libri damit einer breiten Bevölkerung einen schnellen und effizienten Zugang zu Kultur, Information und Bildung. Libri versteht sich so als Garant einer vielfältigen Buchkultur und als eine für die Gesellschaft und Meinungsfreiheit engagierte Unternehmensgruppe.

Zur Libri-Gruppe gehören die Libri GmbH (Buchgroßhandel), die Spedition BOOXpress GmbH, der Spezialist im Bereich der digitalen Buchpublikation, und im Self-Publishing Books on Demand GmbH (BoD) sowie Beteiligungen an der Barsortiment Könemann Vertriebs GmbH, der Internetplattform genialokal.de und der Schweizer Buchzentrum AG.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.





Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



13.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com