Umsätze im 1. Quartal des Bilanzjahres 2024 bei 26.296 Crore INR, im Jahresvergleich um 12,1 höher; währungsbereinigte Umsätze im Jahresvergleich um 6,3 gestiegen; EBIT bei 4.460 Crore INR, ein Plus von 11,7 gegenüber dem Vorjahr

18 neue Großaufträge mit einem Gesamtwert von 1,565 Mrd. USD; Auftragspipeline auf Rekordhöhe mit Wachstum von 17,7 im Quartals- und 26,2 im Jahresvergleich

Ausgegebene Richtwerte für das Bilanzjahr 2024 weiterhin gültig mit 6-8 bei konstanten Wechselkursen und EBIT-Marge von 18-19 %; Dividende von 10 INR pro Aktie

HCLTech, ein führender globaler Technologiekonzern, gab heute die Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2023 bekannt.

Im ersten Quartal des Bilanzjahres 2024 konnte HCLTech seine Wachstumsdynamik trotz des schwierigen globalen makroökonomischen Umfeldes aufrechterhalten. Die Umsätze beliefen sich auf 26.296 Crore INR, ein Plus von 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Minus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das EBIT für das Quartal belief sich auf 4.460 Crore INR, 11,7 Prozent höher im Jahresvergleich und 7,8 Prozent niedriger im Quartalsvergleich. Die währungsbereinigten Umsätze stiegen um 6,3 Prozent im Jahresvergleich, lagen im Quartalsvergleich jedoch um 1,3 Prozent niedriger. Die aus Dienstleistungen erzielten Umsätze stiegen bei konstanten Wechselkursen (CC) um 7,1 Prozent. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) von HCLSoftware beliefen sich auf mehr als 1 Milliarde USD, ein Plus von 4,7 Prozent im Jahresvergleich (CC).

HCLTech konnte die für das Bilanzjahr 2024 ausgegebenen Richtwerte für Umsatzsteigerung von 6-8 Prozent (CC) und eine EBIT-Marge von 18-19 Prozent aufrechterhalten. Der Schwund für das Quartal blieb bei 16,3 Prozent, 7,5 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das Unternehmen meldete eine Dividende von 10 INR je Stammaktie.

HCLTech erhielt in dem Quartal 18 neue Großaufträge 7 für Dienstleistungen und 11 für Software, was einem kumulierten Gesamtwert (TCV) neuer Aufträge von 1,565 Mrd. USD entspricht. Die Auftragspipeline steht derzeit auf Rekordhöhe und stieg im Quartalsvergleich um 17,7 Prozent und im Jahresvergleich um 26,2 Prozent an.

"Im 1. Quartal des Bilanzjahres 2024 veränderte sich unsere Umsatz- und Personallage im Einklang mit der Nachfrage. Bei konstanten Wechselkursen erzielten wir ein Wachstum von 6,3 Prozent im Jahresvergleich. In unseren größten vertikalen Märkten Finanzdienstleistungen, Fertigung sowie Biowissenschaften und Gesundheitswesen wurde ein starkes Wachstum beobachtet, das von Großaufträgen angetrieben wurde. Diese Großaufträge konnten Ausgabenkürzungen der Kunden in diesen Branchen teilweise ausgleichen. Wir gehen davon aus, dass das Geschäft in anderen vertikalen Märkten ebenfalls wieder aufleben wird. In Kombination mit der starken, auf Rekordhöhe stehenden Auftragspipeline können wir unsere für das ganze Jahr ausgegebenen Richtwerte aufrechterhalten", so C. Vijayakumar, CEO und Managing Director, HCLTech.

In geografischer Hinsicht wurde in Europa und dem Nahen Osten (EMEA) ein Wachstum von 10,5 Prozent im Jahresvergleich (CC) beobachtet, während die Umsätze in allen Teilen Amerikas um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (CC) anstiegen. In der Fertigungsbranche wurde im Jahresvergleich (CC) ein Wachstum von 16,5 Prozent und bei Finanzdienstleistungen ein Wachstum von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt.

"HCLTech erzielte in diesem Quartal ein Umsatzwachstum von 12,1 Prozent im Jahresvergleich in INR, während sich das Wachstum im Bereich Dienstleistungen auf 12,9 Prozent im Jahresvergleich in INR belief. Wir konnte eine gute Anzahl neuer Kunden gewinnen, und im Jahresvergleich ist die Zahl der Kunden mit Aufträgen im Wert von 100 Mio. USD um drei und mit Aufträgen im Wert von 50 Mio. USD um sechs angestiegen. Unsere EBIT-Marge ist im Jahresvergleich weiterhin stabil", erklärte Prateek Aggarwal, Chief Financial Officer, HCLTech.

HCLTech erläuterte seinen Fokus auf aufstrebende Technologien in den Bereichen KI und generative KI, um die entstehenden Anforderungen der Kunden hinsichtlich digitaler Transformation erfüllen zu können. Von Chip-Design und Rechenzentrumsoptimierung bis hin zu KI-Anwendungen und Modellen das Unternehmen hat mehr als 70 Projekte in der Pipeline, die vom Konzeptnachweis (POC) bis zu Implementierungen gehen.

Bedeutende Anerkennungen in den Bereichen soziale Unternehmensverantwortung (CSR) und Nachhaltigkeit im 1. Quartal des Bilanzjahres 2024:

HCLTech erhielt den National Water Award 2022 für seine Wasserschutz- und Managementinitiativen in Indien durch Gemeindearbeit und innovative Technologien. Die Awards wurden vom Jal-Shakti-Ministerium der indischen Regierung ins Leben gerufen.

In einer von BW Businessworld und Sustain Labs, Paris, durchgeführten Studie befand sich HCLTech unter den Top-10 der "nachhaltigsten Unternehmen" in Indien

Über HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das mit über 223.438 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 60 Ländern branchenführende Leistungen in den Bereichen Digitaltechnik, Engineering, Cloud und KI anbietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen bedeutenden Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für die Bereiche Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentlicher Dienst bereit. Die konsolidierten Erträge beliefen sich in den 12 Monaten bis Juni 2023 auf 12,8 Milliarden USD. Um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihren Fortschritt zu beschleunigen, besuchen Sie bitte hcltech.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230712401603/de/

