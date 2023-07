Berlin (ots) -Wer auf Baustellen arbeitet, ist im Sommer bei Arbeitsplätzen im Freien häufig hohen Außentemperaturen ausgesetzt und braucht entsprechenden Schutz. Immer häufiger auftretende und längere andauernde Hitzeperioden mit immer höheren Temperaturen zeigen die Brisanz des Themas. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterstützt Unternehmen deshalb finanziell bei Maßnahmen zum Hitzeschutz.Die Sommer werden heißer, die Zahl der warmen und wolkenlosen Tage nehmen ebenso zu wie die Zahl der Sonnenstunden. Die Beschäftigten in der Baubranche spüren das besonders, da viel im Freien und körperlich gearbeitet wird. Hitze belastet den Kreislauf und kann im Extremfall zu schweren Gesundheitsstörungen führen. Schattenspender für den Arbeitsplatz können hier eine Hilfe sein.Sonnen- und Hitzeschutz einplanenUm den Gefährdungen durch die zunehmende Hitze entgegenzuwirken, müssen auf Baustellen entsprechende Schutzmaßnahmen in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt und vorausschauend eingeplant werden. Denn die heißen Tage belasten vor allem Herz und Kreislauf. Der Körper verliert durch das Schwitzen viel Wasser und Elektrolyte. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinkt, das Risiko von Unfällen steigt. In der Bauwirtschaft kommen oft schwere körperliche Arbeiten dazu - eine zusätzliche Belastung für den Körper. "Sonne und die damit verbundene Hitze und UV-Strahlung können für die Beschäftigten Gefährdungen darstellen. Nach Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnung müssen Unternehmen daher Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten einplanen", so Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.BG BAU unterstützt finanziellDie BG BAU unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen mit bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten für Sonnen- und Hitzeschutz. Aber auch andere Schattenspender können bezuschusst werden: www.bgbau.de/uv-praemienWetterschutzzelte und Sonnensegel beispielsweise schützen vor direkter Sonnenstrahlung und durch ihren Schattenwurf damit sowohl vor Wärme als auch vor UV-Strahlung. "In vielen Bereichen der Bauwirtschaft werden Arbeiten zeitweise oder überwiegend unter freiem Himmel ausgeführt, so dass für diese Arbeitsplätze Beschattungen eine wirksame Maßnahme sein können, um Gefahren für die Gesundheit der Beschäftigten zu verringern.", so Bernhard Arenz. Die BG BAU fördert unter anderem die Anschaffung von Wetterschutzzelten mit finanziellen Zuschüssen.Andere Hitzeschutz-Maßnahmen sollten ebenfalls eingeplant werden, wie zum Beispiel die Klimatisierung von Fahrerkabinen in Baumaschinen oder die Verlagerung körperlich stark beanspruchender Arbeit auf kühlere Tageszeiten sowie längere Pausen im Schatten.Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Kühlkleidung, z.B. Kühlwesten. Auch diese werden im Rahmen des Arbeitsschutzprämiensystems von der BG BAU gefördert.Weitere Informationen:Themenseite der BG BAU zu Hitze (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/sonne-und-hitze/sonne-und-hitze-mit-diesen-massnahmen-verhindern-sie-hitzebedingte-erkrankungen-am-arbeitsplatz)Arbeitsschutzprämien der BG BAU (https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien)Themenseite der BG BAU zu UV-Strahlung (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/uv-schutz)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 584.000 Betriebe und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.Social Media und NewsletterFolgen Sie uns auch via Social Media bei Twitter (https://twitter.com/bg_bau), Facebook (https://www.facebook.com/BGBAU/), Instagram (https://www.instagram.com/_BGBAU), YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bgbau/?original_referer=) und Xing (https://www.xing.com/pages/bgbau). Mit dem Newsletter der BG BAU erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail: Jetzt abonnieren! (http://www.bgbau.de/newsletter)PressekontaktSusanne Diehr, Pressesprecherin, E-Mail presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-690Hinweis zu Bildrechten:Die Pressebilder können von Ihnen für redaktionelle Zwecke einmalig und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BG BAU verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich in der von der BG BAU gelieferten Form verwendet werden dürfen und eine Veränderung sowie eine urheberrechtliche Bearbeitung nicht gestattet sind. Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte ist ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch die Hinweise zu Logo- und Bildanfragen (https://www.bgbau.de/die-bg-bau/presse/hinweise-zu-logo-und-bildanfragen/) der BG BAU. Das gilt auch für die Infografiken.Pressekontakt:Susanne Diehr, Pressesprecherin, Telefon: 030 85781-690, E-Mail:presse@bgbau.de, BG BAU - Pressestelle, Hildegardstraße 29/30, 10715BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60172/5557123