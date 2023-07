EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Baader Bank AG: Dietmar von Blücher scheidet aus dem Vorstand aus und verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch



Zum Anfang des 3. Quartals 2023 wird Dietmar von Blücher, 50, Mitglied des Vorstands, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Der Aufsichtsrat ist damit seinem Wunsch nach einem vorzeitigen Austritt nachgekommen, so dass Dietmar von Blücher sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 12.07.2023 niederlegt. Dietmar von Blücher ist seit 2021 Finanzvorstand der Baader Bank und hat die Bereiche Revision, Group Corporate Security, Compliance, Risikomanagement, Kredit, Accounting, Controlling und Backoffice verantwortet. "Dietmar von Blücher hat in den letzten Jahren wesentlich die organisatorische, prozessuale und regulatorische Neuaufstellung der Baader Bank vorangetrieben. Ergänzend lag sein Schwerpunkt auf der Prozessautomatisierung, die zur Herstellung der Skalierungsfähigkeit der Bank beigetragen hat.", sagt Helmut Schreyer und ergänzt: "Wir danken Ihm für sein sehr hohes Engagement. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und wünschen ihm für seinen beruflichen Weg weiterhin viel Erfolg!" Die Vorstandsressorts werden im Zuge dieser Änderung gemäß den regulatorischen Vorgaben in Markt- und Marktfolgebereiche neu aufgeteilt. Die Verantwortung für die Marktfolgebereiche übernimmt Nico Baader als Vorstandsvorsitzender. Die Marktbereiche werden in Zukunft durch Oliver Riedel als stellvertretender Vorstandsvorsitzender verantwortet. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

