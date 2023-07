DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Konzern tritt mit "MISSION 2026" in die nächste Phase signifikanter Wertsteigerungen - Strategisches Wertpotenzial soll bis 2026 auf 510 bis 620 Mio. EUR steigen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/13.07.2023/09:45) - 3U HOLDING AG tritt mit "MISSION 2026" in die nächste Phase signifikanter Wertsteigerungen vergleichbar der Veräußerung der weclapp SE * Strategisches Wertpotenzial des 3U Konzerns soll bis 2026 auf 510 bis 620 Mio. EUR signifikant steigen * Der erfolgreiche Track-Record bei der Realisierung von bisherigen Wertsteigerungen, wie zuletzt bei der weclapp SE sowie der Fokus auf gleich 3 dynamisch wachsende Megatrends bilden die Grundlage des künftigen Erfolgs * Alle Segmente tragen zu organischem und profitablem Wachstum bei * Mehrere Akquisitionen in den Segmenten SHK und ITK sowie deutliche Kapazitätserweiterung im Bereich Erneuerbare Energien geplant

Marburg, den 13. Juli 2023 - In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat hat der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) unter dem Motto "wachstumsstark und wertvoll" mit der MISSION 2026 die wesentlichen Eckpunkte seiner nach der äußerst erfolgreichen Wertrealisierung durch die Veräußerung der Beteiligung an der weclapp SE aktualisierten Wachstumsstrategie mit den somit zu verfolgenden Wertezielen bis 2026 festgelegt. Die MISSION 2026 basiert auf der bereits vor Jahren entwickelten und seit Jahren erfolgreich umgesetzten, mittlerweile weit fortgeschrittenen, fundierten Wachstumsstrategie des 3U Konzerns. Somit wird der 3U Konzern also weiterhin konsequent auf ein dynamisches Umsatzwachstum bei gleichzeitiger nachhaltiger Ertrags- und Wertsteigerung ausgerichtet. So hat das Management in den drei Segmenten - SHK (Onlinehandel), Erneuerbare Energien und ITK (Digitalisierung) - die Wachstumsinitiativen neu geordnet und zum Teil bereits initiiert, die bis Ende 2026 Wertpotenziale in einer Spanne von 510 bis 620 Mio. EUR realisieren sollen. Grundlage hierfür ist unter anderem ein umfassendes Investitionsprogramm mit einem Volumen von über 220 Mio. EUR, das sowohl Unternehmenskäufe als auch den signifikanten Ausbau der Nennleistung im Bereich erneuerbare Energien umfasst. Hierfür hat das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit, auf Basis erfolgreicher Transaktionen, wie zum Beispiel dank der äußerst erfolgreichen Veräußerung der Beteiligung an der weclapp SE im Jahr 2022 mit einem realisierten Enterprise Value der weclapp i. H. v. 240 Mio. EUR, hohe finanzielle Ressourcen erwirtschaftet.

Realisierung attraktiver Wertsteigerungen im Sinne der Aktionäre

Als Management- und Beteiligungsholding betrachtet die 3U HOLDING AG im Interesse aller Stakeholder die Wertsteigerung ihrer Vermögensgegenstände als ihren Unternehmenszweck und Teil ihrer Mission. Im Fokus stehen dabei die 3 Megatrends, in denen die Gesellschaften des 3U Konzerns bereits erfolgreich tätig sind:

* Onlinehandel mit seinem Fokus auf klimafreundliche Technologien, * umweltfreundliche Energieerzeugung mittels Windkraft und Photovoltaik sowie * Unterstützung des Mittelstands durch umfassende Digitalisierung.

Strategische Ausrichtung auf starkes Wachstum und Wertgenerierung in allen drei Segmenten

Im Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), und somit im SHK-Onlinehandel, strebt 3U bis 2026 an, den Umsatz von derzeit rund 30 Mio. EUR auf über 150 Mio. EUR zu steigern. Hierdurch soll ein Wertpotenzial von 300 bis 350 Mio. EUR gehoben werden. Grundlagen dafür sind marktspezifisch die exzellenten Rahmenbedingungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Wärmewende (65 % EE-Vorgabe) und der gleichzeitig weiter zunehmende Fachkräftemangel sowie unternehmensspezifisch ein starkes organisches Wachstum durch Ausbau des Produktspektrums und durch die Erschließung neuer Marktsegmente, wie zum Beispiel die Fertighausindustrie oder im Bereich CO2-neutrales Heizen, aber auch Zukäufe von profitablen Unternehmen, die das bestehende Angebot komplettieren. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf bis zu 8 % des Umsatzes (EBITDA-Marge) soll durch Effizienzsteigerung, Skaleneffekte und die schrittweise Erhöhung des Anteils von Eigenmarken erreicht werden. Zur Finanzierung von Akquisitionen sind 80 bis 100 Mio. EUR aus Eigenmitteln vorgesehen. Überproportionales Wertsteigerungspotenzial in dem Segment sieht der Vorstand insbesondere durch den bis 2025 anvisierten Börsengang oder durch einen teilweisen bis vollständigen Verkauf der Tochtergesellschaft Selfio.

Im Segment Erneuerbare Energien will 3U die sich verbessernden regulatorischen Rahmenbedingungen nutzen, um ihr Portfolio an Windkraftanlagen deutlich auszubauen. Wie im Juni bereits kommuniziert, werden Vorhaben im Repowering und in der bereits bestehenden Projektentwicklung ab 2025 je nach Planungs-, Genehmigungs- und Baufortschritt sukzessive ans Netz gehen. Für die angestrebte Verdreifachung der Nennleistung von derzeit 53 MW auf dann 150 bis 200 MW, erwartet 3U einen marktüblichen mittel- bis langfristigen Finanzierungsbedarf in einer Spanne von über 150 Mio. EUR. Dieser soll durch zum Teil förderfähige zinsgünstige Darlehen aufgebracht werden, bei einem Eigenanteil von etwa 10 bis 20 %. Dank dieser Maßnahmen soll ein Wertpotenzial von 150 bis 200 Mio. EUR realisiert werden.

Im Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) positioniert sich 3U zunehmend als Digitalisierungspartner des Mittelstands mit hoher Kompetenz und konsequenter Kundenorientierung. Hier führen langfristige Dienstleistungsverträge zu einem steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze, während im etablierten Kerngeschäft stabile Cashflows erwirtschaftet werden. Das organische Wachstum des Geschäftsfelds Managed Services soll durch Unternehmenszukäufe beschleunigt werden. In diesem Segment soll die EBITDA-Marge nachhaltig auf dem hohen Niveau von 25 % bis 30 % gehalten werden. Der Vorstand strebt an, für dieses Segment bis Ende 2026 ein Wertpotenzial von 60 bis 70 Mio. EUR zu realisieren.

Finanziell solide aufgestellt und Positionierung als Dividendenwert

"Unsere Mission 2026 basiert auf einer seit Jahren erfolgreich umgesetzten, weit fortgeschrittenen, fundierten Wachstumsstrategie. Wir sehen angesichts unseres Track-Records bei der erfolgreichen Realisierung außerordentlicher Wertsteigerungen, der Erfahrung in unseren 3 Megatrends und dank eines motivierten und leistungsfähigen Teams große Chancen, die 3U auf eine nächste profitable Wachstumsstufe zu bringen und die Wertpotenziale der Gruppe auf ein neues Niveau zu heben", betont Uwe Knoke, Mitglied des Vorstands der 3U HOLDING AG. "Uns stehen umfangreiche eigene liquide Mittel von rund 70 Mio. EUR zur Verfügung. Zudem haben wir Zugang zu unterschiedlichen Finanzierungsoptionen und können bei der Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen Ambitionen auf solide Bilanzkennzahlen verweisen. Damit ist die Finanzierung unserer beabsichtigten Investitionsvorhaben mit einem Volumen von über 220 Mio. EUR und in der Summe einem Eigenkapitalanteil von voraussichtlich > 50 % sichergestellt. Diese finanzielle Solidität und die Fortschritte bei der Realisierung unserer strategischen Agenda sollen sich dann auch in einer spürbaren Verbesserung der Bewertungskennziffern widerspiegeln", ergänzt Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG. Uwe Knoke unterstreicht: "Mit diesem ehrgeizigen, aber realistischen Wachstumsprogramm streben wir zugleich auch eine hohe Wertsteigerung für unsere Aktionäre an. Wir werden grundsätzlich weiterhin rund 50 % des Jahresergebnisses in Form einer lukrativen Dividende ausschütten, dies kann wie im Fall der erfolgreichen Veräußerung der weclapp auch deutlich mehr werden. Wie zum Beispiel zuletzt für das GJ 2022 mit 3,20 EUR je Aktie bzw. rund 117,5 Mio. EUR."

Die Aufzeichnung der Managementpräsentation im Rahmen der Vorstellung der neuen MISSION 2026 finden Sie ab dem 14. Juli 2023 auf der Homepage der 3U in der Rubrik Investor Relations.

Weitere Informationen: Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2023 03:45 ET (07:45 GMT)