Die Probleme bei der Social Chain AG reißen nicht ab: Erst hatte die BAFIN Fehler in der Cashflow-Rechnung entdeckt, jetzt stockt die Kapitalerhöhung. Die Aktie, vor der DER AKTIONÄR bereits im Jahr 2019 (!) eindringlich gewarnt hatte, gibt am Donnerstagmorgen an der Frankfurter Börse zweistellig nach.Bereits am Mittwoch hatte das Unternehmen eine Mitteilung veröffentlicht, wonach die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) auf zwei Fehler gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 WpHG im Konzernabschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...