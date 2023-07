Vaduz (ots) -Bei den LKW haben sich die Endkundenpreise (inkl. Netznutzung, EEG-Umlage und Messpreis) für Haushalts- bzw. Kleingewerbekunden (HGK) und Sondervertragskunden (SVK) per 1. Januar 2023 gegenüber dem Vorjahr in etwa verdoppelt. Aufgrund dieser hohen Preissteigerungen hat die Regierung auf Wunsch der Geschäftsprüfungskommission des Landtags (GPK) ein Gutachten zur Strombeschaffungsstrategie der LKW eingeholt. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die Vorgaben der Beschaffungsstrategie der LKW für die Segmente HGK und SVK für die Lieferjahre 2022 und 2023 eingehalten wurden. Die Vorgehensweise der Energiepreiskalkulation entspricht den anerkannten Grundsätzen, ist ausreichend dokumentiert, nachvollziehbar und rechnerisch korrekt. Es wird jedoch festgestellt, dass im Kontext der Strombeschaffungsstrategie der LKW für die Jahre 2022 und 2023 das operative Risikomanagement nicht ausreichend ausgestaltet war, um extreme Preisausschläge am Strommarkt effektiv zu steuern. Die LKW haben diesen Umstand bereits adressiert und im Januar 2023 ein neues Reglement für das Portfolio- und Risikomanagement verabschiedet. Damit können künftig die Auswirkungen von Preisausschlägen am Energiemarkt effektiver eingegrenzt werden.Schliesslich konnte keine Wechselwirkung zwischen den Kundensegmenten HGK und SVK sowie den weiteren Segmenten bei der Preisbildung für die Jahre 2022 und 2023 festgestellt werden. Es wurden keine Hinweise gefunden, dass der Vergleich mit den Grosskunden einen Einfluss auf die Preiserhöhungen für Haushalts-/Kleingewerbekunden und Sondervertragskunden für das Jahr 2023 gehabt hätte.Die Energiepreise an den internationalen Energiemärkten sind inzwischen wieder gesunken. Die LKW konnten daher per 1. Juli die Energiepreise für HGK und SVK um 5 Rp./kWh reduzieren.Der Bericht der KPMG AG, Schweiz vom 30. Juni 2023 kann auf der Webseite des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Umwelt unter "Downloads" abgerufen werden (https://www.regierung.li/ministerien/ministerium-fuer-inneres-wirtschaft-und-umwelt/downloads).Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100909450