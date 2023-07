Neunkirchen-Seelscheid (ots) -Timo Dreger, in der internationalen Versicherungsbranche bekannt und geschätzt, wechselt zum 15. Juli ins Bergische Land. Als Geschäftsführer verantwortet er die Bereiche Vertrag und Leistung. Mit seinem fundierten InsurTech-Wissen wird er mit digitalen Lösungen die Prozesse der Operative weiter optimieren und so effizient für das Wachstum der kommenden Jahre aufstellen.DR-WALTER freut sich, die Ernennung von Timo Dreger (39) zum neuen Geschäftsführer und Chief Operating Officer (COO) bekannt zu geben. Mit seinen weitreichenden Kenntnissen im Bereich der Digitalversicherung wird Dreger eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Vertrags- und Schadenabteilung übernehmen.Als weiterer Geschäftsführer wird Dreger eng mit CEO Reinhard Bellinghausen zusammenarbeiten und die digitale Transformation von DR-WALTER voranbringen. Sein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, innovative digitale Lösungen und passende Strategien zu entwickeln, um interne Prozesse zu optimieren und den Kunden besten Service zu bieten."Wir sind sehr froh, mit Timo Dreger einen Digitalisierungsexperten mit Branchenwissen und internationalem Weitblick zu bekommen. Genau der richtige, um DR-WALTER für den Wachstumskurs in den nächsten Jahren bestens aufzustellen.", kommentiert Bellinghausen."Es ist mir eine große Ehre, Teil des DR-WALTER-Teams zu werden und die digitale Transformation des Familienunternehmens mitzugestalten", sagt Dreger. "Ich freue mich darauf, mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von DR-WALTER zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln und unseren Kunden eine erstklassige Erfahrung zu bieten."Timo Dreger kann auf eine bemerkenswerte Karriere in der internationalen Versicherungsbranche zurückblicken. Er hat bei renommierten Unternehmen wie der Qatar Insurance Group, Assona (ein Tochterunternehmen der wefox Gruppe), Helvetia Versicherung und JDC Group AG gearbeitet. Während seiner Tätigkeit hat er erfolgreiche, digitale Geschäftsprozesse entwickelt und die Gesamtstrategie in diesen Bereichen verantwortet.Er verfügt über einen Bachelor- und Masterabschluss in Wirtschaft und Management der Zeppelin Universität mit dem Schwerpunkt Innovation & Familienunternehmen.DR-WALTER: weltweit gut versichertSeit über 60 Jahren ist DR-WALTER Experte für Auslandsversicherungen. Das Unternehmen versichert jährlich 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa. Das Spezialgebiet von DR-WALTER liegt in der Beratung und Entwicklung von Versicherungen für langfristige Auslandsaufenthalte. www.dr-walter.comPressekontakt:Cordula Walter-Bolhöfer+49 2247 9194 -78cordula.walter@dr-walter.comOriginal-Content von: DR-WALTER GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21587/5557167