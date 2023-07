Die New Yorker Richterin Colleen McMahon hat an diesem Mittwoch eine 6-Milliarde-Strafe gegen eine Tochtergesellschaft der Allianz verhängt und damit den im letzten Jahr ausgehandelten Vergleich zwischen Versicherer und US-Behörden bestätigt. Für die Münchner ist die Hedgefonds-Affäre damit endgültig ausgestanden.McMahon hat Allianz Global Investors (AGI) US angewiesen, etwa sechs Milliarden Dollar als Strafe zu zahlen, nachdem das Unternehmen die Anlagerisiken einer Gruppe von Hedgefonds falsch ...

