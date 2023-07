Der Prime Day ist zu Ende - 48 Stunden lang suchten Millionen Kunden nach Schnäppchen. Nach ersten Berechnungen ist der Montag gut, aber nicht ganz so gut ausgefallen wie erwartet. Das stört die Anleger allerdings nicht - die Amazon-Aktie kletterte am Mittwoch um zwei Prozent und steht vor dem Break.Laut Adobe haben allein die amerikanischen Amazon-Kunden in den ersten 24 Stunden des Prime Day 6,4 Milliarden Dollar ausgegeben. Das ist ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Prime Day 2022.Der ...

